El ministro de Salud bonaerense dijo que "el 70% de la población va a tener coronavirus"

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, señaló hoy que se está “ganando un tiempo precioso para ir acomodando el golpeado sistema de salud”, al tiempo que sostuvo que las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus son “drásticas, duras, difíciles de tomar” pero necesarias.

El funcionario manifestó que “de golpe, hay que salir a preparar camas. Mientras tanto, intentamos que la cantidad de gente que se enferma sea la menor posible, lo cual implica un esfuerzo enorme en términos de organización”. También indicó que “el pico de la pandemia se va corriendo a partir de las medidas” que se toman, a la vez que señaló: “Las autoridades nacionales y provinciales evalúan poner en marcha algunas actividades económicas, sobre todo en los municipios donde no hay casos. No es flexibilizar sino pasar a otra fase”.

“El 70% de la población argentina en algún momento va a tener coronavirus y a la mayoría no le va a pasar nada o quizá no se entere. El tema es que no lo tengamos todos juntos. Trataremos de que sea lo más lento que se pueda y de cuidar a los adultos mayores para que vayamos inmunizándonos y se corte la cadena de contagio”, afirmó Gollán.

En José C. Paz, el jefe comunal Mario Ishi, el gobernador Kicillof y el ministro Gollán recorrieron el hospital Caporaletti, el primero transformado en un Centro de Emergencia para Atención de la Pandemia.

“Estamos a punto de pasar a una nueva fase de la cuarentena, pero no hablamos de flexibilizar sino de cuidar a los sector más vulnerables”, señaló el funcionario, quien además de mostrarse preocupado por la salud de los adultos mayores también puso en el mismo grupo a los trabajadores del sistema sanitario.

“Gracias a las medidas que tomamos estamos ganando tiempo precioso para ganarle al coronavirus. Estamos a punto de pasar a una nueva fase de la cuarentena, pero no hablamos de flexibilizar, no podemos abrir la cuarentena en el Conurbano así nomás”, explicó el funcionario.

“Estamos desarrollando un modelo matemático sobre cómo podría expandirse el virus según muchas variables a considerar. En zonas del Conurbano hay que poner un gran cuidado. Tenemos una escala de riesgo por colores. En las zonas verdes, con pocos casos o ninguno, se pueden desarrollar determinadas actividades tomando precauciones. Es lo que se está estudiando”, cerró el funcionario. (Clarín)