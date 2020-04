"La capacidad de camas y respiradores es relativa, no hay solo coronavirus"

El secretario de Salud municipal sostuvo que la capacidad de camas y de respiradores que tiene nuestra ciudad es "relativa", ante el avance del coronavirus, y en el marco del anuncio que realizó esta mañana, cuando dijo que "se esperan alrededor de 600 casos en Bahía".

"La capacidad de camas y de respiradores es relativa, porque la vida continúa y no solo hay coronavirus. Tenemos que cuidar a nuestros equipos de salud. Lo otro es el cuidado personal. Si de golpe aparecen 100 casos, ¿dónde los ponemos? En algún momento, si esto se dispara, vamos a tener que elegir como pasó en Italia. Todo lo que estamos haciendo ahora es para evitar eso, por eso es fundamental el compromiso ciudadano", sostuvo Pablo Acrogliano en diálogo con Hechos de Radio, por LU2.

"Las medidas que tomamos son para que el sistema de salud soporte el momento en que se necesite trabajar a la máxima capacidad. El sistema de salud general, el mismo de hace 30 años, ha estado en deuda. Hoy nos toca esto y tenemos que tratar de seguir brindando la asistencia adecuada", añadió.

Además, Acrogliano explicó en detalle por qué estiman 600 casos en nuestra ciudad y en qué momento.

"Uno trabaja sobre modelos matemáticos y con la futurología a veces uno acierta y otras, no. Dividimos la pandemia en tres fases: la primera es la de contención, está terminando y hay poca cantidad de casos. La segunda, que estamos entrando, se enmarca en ciclos de aparición que tienen que ver con la duración de la enfermedad. En este primer ciclo esperamos 600 casos. Entonces, pasamos de pocos casos a 600 de golpe en uno o dos meses, para llegar a un pico estimado de 4.500 casos en Bahía Blanca", detalló.

El médico aclaró que estas cifras son "para tener una idea de la magnitud. Estimamos entre 4.500 y 6.000 casos, con 300 muertes. Es un número tan grande que a veces uno no lo puede poner en la cabeza. Pero si uno hace las cuentas, son más o menos 20 casos por día".

Acrogliano se mostró conforme con la aceptación que tuvo el tapaboca en la gente, aunque nota un cierto relajamiento.

"Es grato ver caminar a la gente con el tapaboca; fundamentalmente, cuando no se puede respetar la distancia física. Es una herramienta más", contó.

"No sé si la palabra es relajado —continuó—, tiene que ver con la cultura argentina y parecería que no nos va a pasar nada. Tenemos que estar atentos y no bajar la guardia. Lo que se está viendo es que (al virus) lo transportan los jóvenes y lo padecen los viejos. Y es difícil convencer a un joven que es pura energía y pura vitalidad de que si él se cuida, está cuidando al abuelo, al padre, al tío...".

Por último, el facultativo hizo referencia a los hechos ocurridos en el Hospital de la Asociación Médica, con once casos positivos entre su personal.

"En el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó algo peor, porque se infectaron médicos. Acá ocurrió una fuga y mi respuesta es: los protocolos existen y están para cumplir, pero hay una variable que no podemos manejar y es el factor humano. En algún momento, es lo que determina que... Es grave, sí; pero no se puede poner un policía al lado de cada persona. Depende mucho del compromiso ciudadano"; completó.