“Te cantamos las 40”: hoy se confiesa Marcelo Castellano

Un volante que conjuga juego, gol y lucha. Marcelo Castellano, quien inició su carrera como enganche clásico se fue agiornando a los tiempos actuales y hoy es un doble 5 mixto. Se destaca en Sporting y no dudó en aceptar ser el abanderado del primer “Te cantamos las 40”.



1-- Tu mejor partido. "Jugaba en Rivadavia de Lincoln. Empatamos de visitante ante la CAI en Comodoro Rivadavia 4 a 4. Metí tres goles".

2-- Tu peor partido. "En Juventud Unida de San Luis. Yo era suplente y Darío Tempesta me puso de 4. Fui un desastre, no entendía nada. Para adelante iba bien, pero para atrás todo lo contrario, sobre todo a la hora de cerrar, ja ja".

3-- Tu principal virtud como futbolista. "El manejo de la pelota y pensar. Creo que físicamente también y se suma todo".

4-- Tu mayor defecto. "La marca; me cuesta mucho".

5-- El mejor gol que viste en vivo. "El de Marcos Fernández, quien jugaba conmigo en Juventud Unida de San Luis, en la cancha de San Jorge de Tucumán. En un tiro libre, sacó un tremendo zapatazo de tres cuartos de cancha y la clavó en un ángulo. Salvando las distancias, pateaba como Cristiano Ronaldo, medio raro. Golazo".

6-- El mejor gol que viste. "El de de 'Max' Rodríguez a México en el Mundial de Alemania 2006. Messi hizo muchos y todos buenos, pero ese me quedó grabado".

7-- El gol que más gritaste. "El de la final para Sporting, contra Tiro Federal en el Mendizábal. Por todo lo que significó y porque Sporting llevaba muchos años sin salir campeón".

8-- ¿Cómo recordás el día del debut en Primera? "En cancha de Comercial, contra La Armonía. El “Colo” Azzolini (Horacio) me puso unos minutos. Jugaba el “Popy” Martínez en Comercial; teníamos un equipazo".

9-- El mejor amigo que te dio el fútbol. "Gonzalo Troncoso. Tengo muchos y con la mayoría me sigo hablando, pero con él es con quien más relación tengo".

10-- El mejor compañero que tuviste. "Unos cuantos. Augusto Max, Agustín Gil Clarotti, “Nacho” Burgos, Ulises Fochesatto y paro porque sino tengo que nombrar a muchos".



11-- Un rival. "El 'Colo' Gil cuando estaba en la CAI. Daba ganas de c... a patadas, pero jugaba bárbaro".

12-- Un adversario que te hubiese gustado tener de compañero. “'Bebelo' Reynoso. El jugaba en Talleres y yo en Juventud Unida de Gualeguaychú. Crack, la rompía toda".



13-- Hincha de... "Boca, pero no fanático".

14-- Te hubiese gustado jugar en… "Boca. Tuve la oportunidad de ir a probarme muchas veces, pero al final no quedé".

15-- ¿Quién es tu ídolo? "Lionel Messi".

16-- Alguna vez, ¿te agarraste a piñas con un compañero o con algún rival? "Jamás me c.. a piñas".

17-- ¿Cómo vivís el fútbol? "Con mucha intensidad y, a la hora de jugar, trato de ser muy serio".

18-- ¿Que disfrutás más: tirar un caño o ir al piso a trabar y ganar? "Tirar un caño, aunque no es algo que lo haga seguido, por ende hay que tirarse al piso, ja ja".

19-- ¿Quién es el mejor futbolista de la Liga del Sur? "El 1, Juan José Ramírez. El 2, Brian Scalco".

20-- Un técnico. "Darío Tempesta, pese a que me puso de 4, ja ja".



21-- ¿Mirás fútbol? "No miro mucho, sólo partidos importantes como Mundiales, Copas o clásicos".

22-- ¿Maradona o Messi? "Messi ".

23-- ¿La camiseta de qué jugador te gustaría tener? "Y... La de Messi sería un sueño".

24-- ¿Tenés cábalas? "No. Le resto importancia a eso".

25-- ¿En qué te consideras bueno más allá de la pelota? "En la cocina, y en arreglar las cosas de la casa. Me gusta meter mano ja ja".

26-- Otro deporte. "El automovilismo".

27-- Un hobby. "Mirar películas".

28-- ¿Dulce o salado? "Salado".

29-- Comida preferida. "Los ñoquis de mi Vieja".

30-- ¿Cómo te llevas con la cocina? "Me llevo muy bien. Laburé en un comedor en el Polo Petroquímico y aprendí mucho".





31-- Un lugar en el mundo. "En una playa".

32-- ¿Qué país que te gustaría conocer? "Ibiza, España".

33-- En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? "Matias Villavicencio, el 'Kun' Agüero y Román Riquelme. Los dos primeros dos un c.. de risa y JR tiene muchas anécdotas. Yo sólo escucharía".

34-- ¿Qué pensas de la política? "Sinceramente, no confío mucho en los políticos. Pero, a la hora de votar, trato de hacerlo de la mejor manera posible. O al menos es lo que creo yo".

35-- ¿Cómo te llevabas con el estudio? "Terminé el secundario, pero me quedaron 4 materias. Cuando jugué afuera, no rendí nunca. Y ahora que estoy en Bahía, saqué tres materias. Me queda inglés para terminarlo definitivamente".

36-- ¿Creés en Dios? "Sí, pero no soy de ir a la Iglesia".

37-- ¿A quién votaste en las últimas elecciones para Presidente? "Aposté por Macri-Pichetto".

38-- ¿Cómo te llevas con las redes sociales? "Bastante bien. No soy un instagramer, pero me defiendo, ja ja".

39-- ¿Qué sueño te gustaría cumplir? "Terminar mi casa".

40-- ¿Cómo te llevas con la cuarentena? "Bastante bien porque estoy haciendo muchas cosas en casa. Y también juego mucho con mi hija Milena".





--NOMBRE COMPLETO: Marcelo Javier Castellano.

--FECHA DE NACIMIENTO: 29 de mayo, de 1986.

--LUGAR: Bahía Blanca.

--CLUBES: La Armonía, Olimpo, Comercial, Villa Mitre, Rivadavia de Lincoln, Juventud Unida Universitario de San Luis, Sarmiento de Junín, San Martín de Tucumán, Juventud Unida de Gualeguaychú y Sporting.

--DEBUT EN LA LIGA. 18/9/2005, en Comercial 4, La Armonía 1.

--CON LAS CAMISETAS DE ACA: Comercial (43 partidos, 3 goles y una expulsión); Villa Mitre (124 partidos, 11 goles y 2 rojas y Sporting (63 partidos, 9 goles y una roja).

(*) Datos estadísticos: Eduardo "Cocho" López.