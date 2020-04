"La cuarentena se ha cumplido de manera muy eficiente", dijo Sergio Berni en Bahía

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo esta tarde en una conferencia de prensa junto al intendente Héctor Gay que "la cuarentena se está cumpliendo de una manera muy eficiente, porque vamos viendo la curva de contagio".

Berni vino a Bahía Blanca y se reunió con Gay y otras personas, como Federico Susbielles, para conocer cómo se está actuando en la ciudad frente a la pandemia de coronavirus.

"Me interesa destacar el gran compromiso que tiene el ciudadano bonaerense, porque la cuarentena se está cumpliendo de una manera muy eficiente, porque vamos viendo la curva de contagio. Es una pandemia que no tiene precedentes, que no se tiene mucha información, que en cada región se comporta de una manera diferente", expresó.

"Quiero felicitar a los ciudadanos responsables que han cumplido la cuarentena. Se trata de ganar tiempo para que el sistema de salud se vaya reforzando y los insumos lleguen. Es una cuestión mundial, porque son 7.000 millones de personas queriendo comprar lo mismo. Me llevo la gratitud de saber que están trabajando de una manera responsable, con todas las áreas, en vistas de lo que pueda llegar a suceder”, sostuvo el ministro.

También habló sobre la desafectación de cuatro policías de nuestra ciudad, acusados de agredir a un vecino que sacó a pasear a su perro: "Están apartados hasta que se resuelva qué fue lo que pasó, aunque obviamente nada justifica que haya terminado de la manera en que terminó".

Cuando le preguntaron sobre la circulación de camiones, contó que estuvo reunido con las autoridades del Puerto: "Nos han comentado del estricto control que se está haciendo de los casi 1.000 camiones que ingresan por día".

Berni ya había venido a Bahía después del asesinato del hincha de Olimpo y desplazó a la cúpula policial.