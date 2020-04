Emergencia sanitaria: "Hago todo desde casa", la opción elegida por los usuarios de La Nueva.

Antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio, les preguntamos a nuestros usuarios qué medidas tomaban ante la llegada del coronavirus.

Participaron más de 3.000 personas y más de la mitad, específicamente un 54 % —equivale a 1.650 votos—, respondió "hago todo desde casa".

En tanto, un 24,8 % contestó "solo voy a trabajar: no me dejan faltar", un 15,6 % confesó "a veces salgo, pero no como antes" y solo un 5,6 % respondió "hago vida normal".

Los datos corresponden a las primeras semanas de marzo, cuando todavía no se había decretado oficialmente la cuarentena.

