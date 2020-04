El mensaje del bahiense Cristian Zapata, quien vive en una de las provincias con más casos

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

La nostalgia lo invade a la distancia. La cuarentena, para él, un trotamundos de la vida, es algo así como estar atravesando un largo período en una prisión domiciliaria.

El bahiense Cristian Zapata vive en Chaco, ciudad que adoptó ya de adulto, luego de vivir una infancia feliz en Bahía Blanca, de hacerse conocido por sus atributos bochófilos -obtuvo 3 campeonatos individuales representando a la ABB- y de atravesar una etapa intermedia, una de las mejores de su carrera, en varios clubes de Brasil (Palmeiras en 2003, San José en 2004, 2008 y 2009) y Círculo Militar, en 2005 y 2007), donde también fue campeón.

Por estas horas, la citada provincia norteña se ubica en el tercer lugar en número de muertes por coronavirus -9 casos- y la pesadumbre no sólo invade las calles, sino a todos los hogares de la ciudad capital.

"Acá en Resistencia la cuarentena es obligatoria, porque la situación está muy fea al día de hoy (por ayer) con 9 muertes registradas. Me cuido y no hago nada que me pueda perjudicar a mí o a otra persona", dijo Zapata.

"La policía ejerce todos los controles, aunque la gente todavía sale un poco y pese a que los barrios están cerrados, y sólo se entra con permiso de trabajo, a muchos le cuesta entender lo que está sucediendo", agregó el bahiense, quien mantiene contacto permanente con sus familiares más cercanos.

"Los extraño mucho. A mi hijo, Luiz Otávio, que está en San Pablo con Adriana, mi exmujer. Allá la situación también es muy complicada, porque no se tomó con tanta seriedad como acá. También extraño a mis padres y hermanos. Uno espera que esto pase pronto para reencontrarse con ellos. Cuando ocurren estas cosas uno se pone nostálgico, con ganas de abrazar a todos", señaló.

El mensaje de su hijo Luiz, antes de jugar aquella final que lo consagró campeón mundial.

—Pasaron 7 años de aquel momento mágico en tu vida.

—El más feliz de mi carrera bochófila. Ser campeón mundial en tu ciudad no tiene precio. Esos abrazos recibidos, la gente que todavía me llama, me escribe y me recuerda. Todavía aparecen videos que nunca había visto. Los recuerdos son y serán imborrables.

"Cada vez que miro un video me emociono mucho; el inmenso salón del predio de la Corporación estaba repleto. Fue una locura total. Representar al país es muy difícil y haber ganado ante mi gente, amigos, familia es porque el de arriba te ilumina, te transforma en estrella".

—Tenés 44 años, pero llevás varios en Chaco. ¿Te reconocen tanto como acá o en Brasil?

—Sí, porque he ganado campeonatos en todos los niveles representando a Chaco. La gente es muy cordial, aunque debo decir que a mí siempre me trataron bien, en todos los lugares donde jugué. Ahora represento al club Paykin, de Resistencia.

—Recientemente aparecieron recuerdos tuyos en una anécdota contada en el programa "Tiempo de Bochas".

—Es cierto. Escuchando una nota que le hizo Diego a Aldo López empecé a recordar la final que me ganó en cancha de La Armonía. Y me puse un poco triste (risas) porqué el que ganaba ese partida iba a quedar como caricatura en el estadio, donde ya hay otras de grandes jugadores. Sin dudas fue uno de los torneos torneo que más sentí...

—¿Qué mensaje le mandás a los bahienses en este momento tan difícil?

—Que estén unidos y se cuiden entre todos quedándose en sus casas. Todos juntos venceremos al virus.

