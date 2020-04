El Municipio prevé una caída de la recaudación del 30 al 40% en abril y mayo será peor

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Una fuerte baja en los ingresos sufrirán este mes todos los niveles del Estado y el Municipio de Bahía Blanca no será la excepción.

En Alsina 65 esperan una merma en la recaudación de abril del 30 al 40 % respecto del mes previo y todo indica que en mayo se profundizará la caída.

"Es un momento muy particular. Los ​​​​​primeros días de este mes no hubo bancos, después abrieron pero sin las cajas, y las boletas de ALC (Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública) que empezaban a vencer el 10 no se pudieron repartir", explicó el subsecretario municipal de Ingresos Públicos, Ceferino Martínez.

Dijo que las boletas del ALC se comenzarán distribuir en estos días y que decidieron prorrogar el primer vencimiento al jueves 23, mientras que el segundo pasó al 30, sin intereses.

A su vez debieron postergar el vencimiento del tributo de mayor impacto en las cuentas municipales, la tasa de Seguridad e Higiene para las grandes empresas, que debía operar hoy aunque se corrió la fecha al lunes próximo (para las pymes pasó al 27) .

Seguridad e Higiene es una tasa que se abona según la facturación de las empresas y se paga a mes vencido. Es decir, ahora toca tributar en función de lo facturado en marzo.

Teniendo en cuenta que el aislamiento obligatorio comenzó el día 20 de ese mes, se proyecta que el descenso en la recaudación será del mencionado 30 a 40 %.



Héctor Gay y Ceferino Martínez.

Pero la principal preocupación pasa por mayo, cuando haya que cobrar acorde a lo facturado en abril, un período de bajísima actividad salvo en sectores muy puntuales como los supermercados.

La recaudación de la comuna se estima en unos 600 millones de pesos por mes, indicó Martínez, entre ingresos propios y coparticipación bonaerense.

Hay períodos como enero y febrero donde las cifras pueden estar por encima del promedio debido a que muchos contribuyentes optan por los pagos anuales o semestrales. Y hay otros, como regularmente es abril, que se encuentran un poco por debajo.

En situación normal, la Municipalidad esperaba recaudar unos 570 millones de pesos este mes, pero la probable caída de los ingresos por tasas más una baja en la coparticipación provincial llevarían ese número a cerca de 400 millones.

"En Bahía contamos con la ventaja de tener las cuentas en orden, pero está claro que los ingresos van a ser distintos a partir de ahora", agregó Martínez.

El presupuesto municipal 2020 enviado al Concejo Deliberante calculaba que el gobierno de Héctor Gay iba a disponer de 9.185 millones de pesos.

En este momento domina la incertidumbre, aunque cada vez está más claro que las provincias y los municipios dependerán de lo que empiece a enviar Nación, donde también caerá la recaudación pero tiene la posibilidad de emitir.



El área social no puede sufrir recortes.

La crisis del coronavirus, además, obligó al gobierno municipal a redistribuir partidas para reforzar el área social, aumentando la inversión en alimentos y artículos de primera necesidad.

Este rubro, sin dudas, deberá tener nuevas subas de aquí en adelante, incluso más allá de la cuarentena, por las secuelas que dejarán las emergencias sanitaria y económica.

Por lo pronto, el Ministerio de Desarrollo Social ya destinó 8 millones de pesos para ese ítem en Bahía Blanca y, en menos de un mes, podría llegar un monto similar o algo superior, cercano a los 10 millones.