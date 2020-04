Denunció que la policía lo golpeó cuando sacaba al perro tras volver del trabajo

Un vecino que vive en Bravard al 800 denunció que la policía lo golpeó ayer cuando sacaba al perro tras volver de trabajar en un comercio de insumos básicos, ubicado en Chiclana al 200.

Se trata de Luciano González, quien relató por canal Siete que tiene un boxer con algunos problemas de salud.

Según indicó, los efectivos lo interceptaron en la misma esquina de su casa, en el sector de Juan Molina, en el marco de los operativos por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Tengo un boxer con problemas de véjiga y tiene que orinar cada 3 horas, por eso decidí sacarlo. Nosotros siempre damos la vuelta a la manzana: no sabía que no se podía, nos dijeron que 'tiene que ser dos casas para allá y dos casas para acá'", comenzó contando el hombre.

Y agregó: "Nos paró el móvil de la policía, les explicamos qué estábamos haciendo, les mostramos al perro y el oficial me dijo que lo iba a tener que acompañar. Le dije que tenía mi permiso, si me podía acompañar hasta mi casa y me dijo que 'no'; me pidió que me suba al vehículo, le dije 'por favor, mañana me tengo que levantar temprano' y en ese momento me agarró del cuello, me tiró al piso y me empezó a pegar".

Agregó que lo llevaron a la comisaría y que estuvo incomunicado desde las 2 y hasta las 7:30: "Les dije que estaba perdiendo mucha sangre, si podía llamar a alguien, y me dijeron que 'no'".

Según señaló, hay una cámara de seguridad del Municipio en el sector de su casa y va a pedir las imágenes para constatar la agresión policial.

El jefe de la Departamental Bahía Blanca, Gustavo Cheppi, le confirmó esta mañana a La Nueva. que se comunicaron con Fiscalía y que se iniciaron actuaciones administrativas por el caso. (Canal Siete y La Nueva.)