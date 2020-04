"El trabajo se intensificó muchísimo y se hace bajo presión"

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

“Nuestros afiliados están trabajando como todos los días en esta cuarentena, e incluso con mayor intensidad, cumpliendo un rol clave. Por eso nos molestó que no seamos considerados en el otorgamiento del bono especial que otorgó el Gobierno para algunos integrantes del sistema de salud”.

Cristian Salgado, secretario gremial de la Asociación Empleados de Farmacia, que agrupa a alrededor de 800 trabajadores del sector en nuestra ciudad y la mayor parte de la sexta sección, se refirió así al malestar que existe entre sus representados.

“No caben dudas que el trabajo se intensificó muchísimo y se hace bajo mucha presión por el temor al contagio y al propio nerviosismo de la gente. El trabajador de farmacia está en la primera línea de defensa. Todo aquel que no puede recurrir al médico, viene a la farmacia. Incluso, muchos debieron hacer horas extras para poder realizar la atención al público y las labores internas”, agregó.

La ADEF trabajó con la resolución 207/2020, que excluye de acudir al lugar de trabajo a aquellas personas que tienen hijos en edad escolar.

“Desde nuestra parte sugerimos que lo adopten sólo aquellos que no tienen otra opción, porque la comunidad nos necesita. Y realmente no muchos hicieron uso de esa posibilidad, lo cual demuestra el compromiso que tienen los trabajadores”.

Salgado manifestó que recorren periódicamente las farmacias para controlar que se cumplan los dispositivos de seguridad, como así también la provisión de elementos de higiene y prevención.

“Hemos tenido algunas denuncias de incumplimientos, pero los han solucionado inmediatamente. A todas les pedimos que tengan un vidrio blindex en el sector de atención al público. Además, les deben proveer barbijos, guantes y alcohol en gel. Al principio muchos trabajadores no los utilizaban por decisión propia, pero ahora los tienen puestos casi todos”.

El secretario gremial aclaró que el sindicato mantiene los trabajos habituales en la sede de Juan Molina 53.

“Estamos de lunes a viernes, de 9 a 17, para atender todas las inquietudes, porque consideramos que si nuestros afiliados están trabajando, nosotros no podemos no hacerlo. Aquí, además del gremio, funciona la Obra Social. Obviamente que también tomamos las precauciones necesarias, pero no se redujeron servicios de ningún tipo”.

La Asociación también adoptó la función de nexo para una campaña solidaria que nació de los propios afiliados.

“Cada uno de los trabajadores donó un alimento no perecedero. Nosotros los fuimos a buscar a cada farmacia y los distribuimos en diferentes merenderos. Es una iniciativa excelente, que obviamente apoyamos”.

En cuanto a la situación paritaria, Salgado señaló que en diciembre se realizó un reajuste en los básicos y que en los próximos días debería abrirse el período 2020 para la negociación de incrementos salariales.

“Estamos viendo cómo instrumentarlas, porque no se podrán hacer reuniones entre paritarios. En caso de extenderse el aislamiento, intentaremos comenzar las negociaciones mediante plataformas digitales”.

El gremialista aclaró que el gremio, hoy con Martín Farías como secretario general (en reemplazo de Norma Fernández, tras las elecciones de octubre pasado) no sólo representan a los empleados de farmacia de nuestra ciudad, sino que también agrupan a todos los de la sexta sección.

“Tenemos jurisdicción desde Tres Arroyos hasta Patagones, por lo que es una zona muy amplia. Con ellos nos mantenemos en contacto constante. Hasta el aislamiento, teníamos previsto realizar una visita a cada localidad para conocer más de cerca sus problemáticas”.