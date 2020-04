Sin limitación de ingresos, sin correlativas y con clases virtuales: así comienzan las clases en la UNS

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

El calendario de la Universidad Nacional del Sur (UNS) para 2020 se ha modificado de manera inédita a partir de la pandemia del COVID-19 y la obligatoriedad del aislamiento social y preventivo. Pero las clases no se postergan. El criterio de las autoridades de la casa ha sido que esta situación no perjudique ni los estudiantes ni a los ingresantes, de modo que muchas de las exigencias habituales han quedado postergadas hasta nuevo aviso y miles de alumnos puedan cursar materias en situación de condicionales.

La UNS reaccionó rápidamente frente al aislamiento y a pesar de la complejidad que supone la imposibilidad de asistir a clases comenzará el dictado de todas sus carreras y cursos, mediante diversas herramientas de comunicación virtual.

Pero además definió situaciones que quedaron inconclusas a partir de la cuarentena. Uno de esos casos es el de los aspirantes a ingresar este año, unos 5 mil inscriptos que deben primero aprobar las materias exigidas para acceder a la totalidad de las asignaturas del plan de estudios.

Es el caso de los exámenes de Nivelación tomados en enero, para los cuales el aislamiento obligatorio obligó a suspender los recuperatorios. La situación no es menor si se considera que entre ausentes y desaprobados a esa primera instancia cerca del 90% está condicionado en cuanto a qué materias puede cursar durante el primer cuatrimestre.

El carácter presencial que exige un recuperatorio obligó a su postergación. Ante esa realidad, la UNS decidió que los aspirantes se puedan inscribir en la totalidad de las materias de su plan, con carácter condicional, supeditado a que luego obtengan una nota favorable en esa evaluación.

Las correlativas

También está el caso de estudiantes que no pueden rendir los finales de materias que, por su contenido, no admiten la modalidad no presencial. Por eso se suspendió “toda baja por inactividad académica” y también la correlatividad entre materias.

Vale decir que en aquellas materias que para ser cursadas exigen tener aprobada otras anteriores, los estudiantes podrán inscribirse y cursarla, hasta tanto puedan rendir el final correspondiente.

Se flexibilizan además los plazos para que los ingresantes cumplimenten la presentación de documentación para completar sus legajos universitarios.

Finalmente, sí quedó suspendido el ingreso en el segundo cuatrimestre de mayores de 25 años con secundario incompleto y también los cursos de apoyo a aspirantes que deban rendir a mediados de año.