Aolita criticó a los comerciantes que advirtieron sobre posibles despidos

La advertencia de que el 50 % de los puestos de trabajo pueda correr peligro, ante la prolongación del aislamiento obligatorio por el coronavirus, motivó el enojo de Miguel Aolita, el titular de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca.

Esta mañana, Roque Sánchez, gerente administrativo de la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios, señaló que "estamos en terapia intensiva y en una situación desesperante" al dar a conocer los resultados de una encuesta de opinión entre alrededor de 500 comerciantes.

Allí, la mayoría de los encuestados dijo que el mes que viene ya no tendrá dinero para pagar los sueldos, que corren peligro el 50 % de los puestos de trabajo y, por lo tanto, la continuidad de muchos negocios.

"Es un momento para trabajar en conjunto. Le planteé al presidente de la CCIS que todos los empresarios se acerquen a la gremial para ver todos los programas que hay vigentes para que puedan recibir la ayuda que hay correspondiente del Estado para poder afrontar los sueldos. Ahora, lo que no tenemos que decir es qué va a pasar con los sueldos o que vamos a echar gente. Esa no es la manera de manejarse, o no es la manera de comunicar", le contó Aolita a La Nueva tras reunirse con Jorge Bonacorsi.

"En estos tiempos que estamos viviendo —continuó— hay que transmitir tranquilidad y trabajar en forma conjunta porque esto es una cuestión que nos atañe a todos, no es culpa de los trabajadores, tampoco de los empresarios ni del Estado. No podemos salir a avisar públicamente que no se van a poder pagar los sueldos".

Tal como señaló en este mismo medio la semana pasada, Aolita afirmó que "a todos los compañeros y compañeras que no están trabajando, por estar fuera del decreto de exceptuados, le corresponde cobrar su salario".

En ese sentido, contó que el gobierno nacional estará abriendo esta semana una serie de programas para que las empresas se puedan inscribir. "Yo lo que le recomiendo a los empresarios es que consulten con sus contadores para que puedan acceder a los programas para poder afrontar el pago de sueldos", mencionó.

Además, el titular de la AEC declaró que este tipo de reuniones las realizan habitualmente y a medida que se lanzan nuevos DNU

"Si se corta la cadena de pago, se genera un caos social porque los trabajadores después no pueden pagar el alquiler, los impuestos, nada. La responsabilidad es de todos, todos tenemos que poner un poquito de cada uno", agregó.

En estos momentos de incertidumbre todos los dirigentes tenemos que transmitir tranquilidad. No podemos generar más incertidumbre de la que está viviendo el país, en este caso, con la clase obrera. De la economía nos levantamos entre todos, pero de la muerte no nos levantamos", completó Aolita.