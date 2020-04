"World of Warcraft: Classic" No estábamos preparados.

Un juego de 2019 basado en la primer versión del juego de 2004, traído a la actualidad, gracias a décadas de reclamos por parte de los fanáticos. Mejor conocido como “Vanilla” (por ser la versión base del juego), "World of Warcraft:Classic", le dio un segundo aire a una empresa que parecía estar ahogándose en un mar de malas decisiones. Y es que en los últimos días, "Activision Blizzard" vio duplicada la cantidad de usuarios activos en esta versión del juego, a la solo se puede acceder pagando una mensualidad de $210 por mes. Por ponerlo en un número en concreto: cerca de su lanzamiento el juego superó el millón de espectadores, solamente en Twitch. Y este número habla por si solo...

Los fanáticos más acérrimos de la franquicia sienten en “Classic” la verdadera experiencia a la hora de disfrutar el juego. Este nivel de inmersión, hoy por hoy, se siente casi como un escape hacia una realidad en la cual no estamos confinados a nuestras casas. Es innegable y de público conocimiento, que con el paso del tiempo los juegos fueron bajando su nivel de dificultad; siendo la tendencia a ser menos complicados para intentar acercarse a la mayor cantidad de público posible. "Classic" vino a romper con esta realidad, y nos trajo un verdadero MMORPG (Massive Multiplayer Online Rol Play Game o Juego de Rol Masivo en Linea) de la vieja escuela: Con más de mil misiones para realizar, profesiones a la cuales dedicarnos, una inmersión en la historia sumamente enriquecedora y, como punto fuerte, una comunidad comprometida más de 15 años después de su salida.

Al día de la fecha, "World Of Warcraft:Classic" cuenta con distintos Reinos (mundos), separados por regiones geográficas, con capacidad de un poco más de 10.000 personas en simultáneo. Pero debido a la cuarentena, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, algunos están tan colapsados. Se han reportado colas para entrar a jugar de más de 5 horas, por lo que la empresa está buscando la manera de ampliar el número de personas en simultáneo sin arruinar la calidad del juego.

La comunidad: El anclaje al pasado y la incertidumbre del futuro.

Este es uno de los puntos fuertes es la comunidad. Y pensemos qué se trata, en una gran parte, de personas que esperaron desde el 2007 por poder jugar a esta versión del juego. Claro que existían versiones no legales del juego mediante servidores privados; pero esa historia siempre terminó con "Blizzard" demandando a los creadores o simplemente haciéndolos cerrar. Esta comunidad, con un nivel de compromiso excepcional con el juego, es la antítesis de la comunidad que hoy en día podemos ver en "World Of Warcraft: Battle For Azeroth". En la versión más reciente del juego, considerada “Retail” (Servidor Oficial), está caracterizada, lamentablemente, por su alto nivel de individualismo, xenofobia hacia jugadores latinoamericanos y competitividad.

La comunidad de "Classic", como gran parte del juego, hace sentir al jugador como parte de un mundo qué lo integra desde el minuto uno. Y no como una especie de pasante que tiene que pagar derecho de piso hasta determinado momento. Es qué, al tratarse de un juego pensado desde el vamos para ser jugado con otras personas, las ventajas de formar un grupo con amigos, o desconocidos, es invaluable. No solamente la experiencia de juego es mucho más amena, sino qué verdaderamente podemos disfrutar un aspecto qué hoy en día es olvidado en este genero: la socialización.

Sería muy irresponsable de nuestra parte tratar un tema tan sensible como las relaciones humanas tan ligeramente. Pero teniendo en cuenta el momento que estamos pasando, poder disfrutar de ese sentimiento de socialización e interacción con alguien, es una manera de romper esa barrera del distanciamiento social qué tenemos impuesta. Ya sea mediante videollamada, mensajería o, en este caso, compartiendo una aventura en un juego, es una experiencia positiva. No sabemos muy bien como va a evolucionar la situación actual, ni a nivel país ni a nivel mundial; lo que sí sabemos, es que en nuestras computadoras, hay incontables mundos por descubrir.

By NAIKO para "El Cubil Del Mal"