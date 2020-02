Critica Warcraft 3: Reforged

Luego de casi dos décadas del lanzamiento de "Warcraft III, Reign Of Chaos", Activision Blizzard volvió a lanzar este clásico juego de estrategia que enamoró a millones de fanáticos alrededor del mundo... Pero no todo lo que brilla es oro.

Plagado de “bugs” (errores), la salida de "Warcraft III,Reforged" el pasado 29 de enero de 2020 no deja más que un agrio sabor en la boca; especialmente para quienes buscábamos en esta nueva versión, volver a sentir un poco de ese amor por los juegos. Y por una franquicia que nos emocionaba y llevaba al éxtasis cuando pisábamos los cibers. Alla por la primera mitad de la década de los 2000.

El juego se siente apurado. Como si alguna directiva mágica hubiese corrido a los desarrolladores a cumplir con una determinada fecha, para sacarse una tediosa tarea de encima. Y no como la carta de amor al gaming que todos esperábamos encontrar en este título, luego de dos largos años después de su anuncio.

Dejando de lado los errores propios del juego, como campañas que ni bien las empezamos ya nos aparecen como pérdidas, el apartado gráfico deja muchísimo que desear. El juego no se parece en nada a lo prometido en los trailers que anunciaron del juego; y ni siquiera estamos hablando de las cinemáticas, característica principal que tiene enamorado a todos los jugadores de algún juego de Blizzard. Acá estamos haciendo hincapié en que el apartado gráfico del juego se siente como si algún “modder” le hubiera agregado un pack de texturas HD al viejo juego y lo hubiera vendido como pan caliente.

Como si esto fuera poco, y ante el descontento popular inminente, Blizzard no tuvo mejor idea que tomar dos muy erradas decisiones: Primero, fue suspender a los usuarios que ayuden a otros a obtener su reembolso por el juego. Y segundo, hacerse con la propiedad intelectual de cualquier mapa creado por los usuarios. Esta bien... entendemos que esta última se debe a que gracias al creador de mapas de Warcraft 3 hoy en día tenemos a DOTA 2 y League Of Legends. Juegos que quedaron fuera de los bolsillos de Blizzard.

Pero me pregunto. Perseguir a los usuarios por errores de la empresa, ¿no fue lo que llevó a Blizzard durante una gran parte del 2019 a estar en boca de todos, perdiendo millones de dólares en suscripciones?. La respuestas pueden ser variadas, pero la realidad es una: hoy en día Blizzard no está pasando por un buen momento. Pero... ¿ quién cuida al usuario? Cuando las empresas se galardonan con promesas falsas, ¿quién se pone en el papel de usuario que hace una compra esperando un producto que cuando llega no cumple las expectativas? En cualquier ambiente de la vida cotidiana,si este es el caso,se puede devolver el producto. En el caso de los videojuegos, aconsejamos NO hacer una pre-compra del producto deseado. Si bien dada la situación económica del país, hacer una precompra es una manera de ganarle a la inflación en materia de videojuegos, nos podemos llegar a encontrar con situaciones como estas. Y para los más metidos en el tema, ya sufrimos mucho con "No Man’s Sky."

El futuro de la empresa

Todo indicaría que en los próximos días Blizzard empieza a meter parches al juego para poder solucionar algunos de estos errores. Pero no creemos que haya una solución mágica que nos solucione todos los problemas.

A corto plazo, "Diablo 4" y "World Of Warcraft: Shadowlands" parecieran ser los únicos salvavidas que le quedan a Blizzard. Manotazos para intentar reparar un poco del daño que le generaron a su comunidad. Enmendar estos errores para con los jugadores no va a ser tarea fácil; pero siempre hay un niño interno que nos hace confiar en que la empresa que tantas alegrías nos dio, deje de una vez por todas de autoboicotearse.

Conclusión

La nostalgia puede ser un arma de doble filo. Llevándonos a idealizar cuestiones hoy en día, por lo que alguna vez fueron. Y por sobre todo, por lo que alguna vez representaron para nosotros. Blizzard... estamos en un momento en el cual el usuario común puede hacer notar sus reclamos, así que cuidado con lo que haces. Y desde EL CUBIL DEL MAL siempre vamos a defender al jugador.

Siento una mezcla de tristeza y enojo terribles. Porque creo que como usuarios nos merecíamos algo mucho mejor. Y espero que en algún momento esta empresa, u otra, puedan ofrecernos eso.

By NAIKO, para EL CUBIL DEL MAL.