El representante de Lautaro Martínez detalló los cuatro clubes que hablaron con él

Los últimos días Lautaro Martínez es noticia permanente y en esta oportunidad, su agente Alberto Yaqué, hablando con Club Octubre 947, contó qué equipos le manifestaron su interés por el bahiense.

"Me llamaron de Real Madrid, de Barcelona, del Chelsea y del City. Sabemos sólo los rumores, lo que dice la prensa, pero si hay algo entre los clubes no lo sabemos", contó Yaqué.

A pesar de sus 22 años, Lautaro vive con mucha tranquilidad este momento.

"Messi por ahí tira un halago para Lauti y nos llegan mil mensajes. Él está bien donde está. Pueden volar mil informaciones y él está como si nada. Sólo quiere jugar y hacer goles, no le importa otra cosa", señaló.

También se refirió a la posibilidad de que Lautaro juegue con Messi.

"A quién no le gustaría jugar con Messi... Él mismo dijo que fue un sueño jugar con él en la Selección. Pero es muy reservado, tiene un perfil bajo y nunca hablamos de nada. No le pregunté en dónde le gustaría jugar. Las cosas que van pasando son porque se las ganó. No sería descabellado que los equipos grandes lo quieran, pero oficial no hay nada hoy", aclaró.

Para finalizar, el representante confirmó que tampoco se iniciaron las negociaciones para sellar su renovación con Inter.

"Cuando arreglamos su contrato por cinco años, automáticamente lo iban a llamar para renovar. Pero con todo este tema de la pandemia no volvimos a hablar del contrato, no tuvimos más contacto con la gente de Inter", dijo.