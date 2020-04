Lenci se fue de Bahía sin avisar y Olimpo lo intimó con una carta documento

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige a causa de la pandemia del coronavirus, Fabricio Lenci, uno de los refuerzos jerarquizados del plantel de Olimpo que afronta el torneo Federal A, decidió irse de nuestra ciudad sin permiso del club y sin avisarle al cuerpo técnico, a la dirigencia y a sus compañeros.

El 9, quien hace cinco encuentros que no juega a causa de un desgarro en el isquiotibial de pierna derecha, le contó a La Nueva. que tomó la decisión de viajar --en su auto particular y con un permiso especial para circular que solicitó en la página de Presidencia de la Nación-- a San Nicolás, de donde es oriundo, porque su madre iba a ser sometida a una operación de riesgo, además de tener que hacerse cargo del cuidado de sus tres hijos en las horas que su señora cumple tareas laborales fuera del domicilio familiar.

Por decisión de la dirigencia, todos los jugadores del primer equipo aurinegro están cumpliendo con la cuarentena en Bahía Blanca, y pese a que varios de los futbolistas de sitios alejados pidieron irse para estar con sus seres queridos, la CD que comanda el presidente Angel Tuma fue concluyente: “nadie se mueve de acá”.

“Cuando arrancó todo este tema del coronavirus, decidimos que era mejor que todos los integrantes de la plantilla se quedaran en Bahía, entrenando con un plan de trabajo especial, siempre creyendo que esto iba a pasar rápido y que para los primeros días de abril se iban a poder organizar prácticas grupales en espacios adecuados como el predio de Teléfonos”, adujo el vice primero olimpinese Alfredo Dagna, el encargado de explicar que pasó y que va a pasar con el acto de indisciplina cometido por Lenci.

“Desobedeció las orden del club, que era permanecer en Bahía, y se fue sin avisarle a nadie, ni siquiera al entrenador (Alejandro Abaurre), y es por eso que le mandamos una carta documento con un apercibimiento”, señaló Dagna, quien leyó parte de ese escrito intimidatorio que ya llegó a manos del centrodelantero nicoleño.

Textualmente, la segunda parte de la carta, dice:

El Club Olimpo, en ejercicio de sus facultades previstas para casos excepcionales (conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 557/09) y en razón de lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución 2020-219 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, requirió a todos sus jugadores profesionales que permanezcan en la ciudad de Bahía Blanca y que lleven a cabo la rutina de entrenamientos físicos que el Preparador Físico del plantel les proveyó a tal fin.

En este sentido, el Club ha tomado conocimiento de que Ud. procedió a abandonar por su exclusiva voluntad e iniciativa la ciudad de Bahía Blanca, sin contar con ningún permiso emanado por parte de autoridad competente ni autorización o excepción conferida por parte del Club, incumpliendo con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ordenado por el Estado Nacional, e incurriendo en el incumplimiento de las órdenes, instrucciones y direcciones emanadas por el Club, por lo cual queda Ud. fehacientemente apercibido mediante la presente carta.

Asimismo, por medio de la presente lo intimo para que en el improrrogable plazo de 24hs acredite el cumplimiento de los entrenamientos encomendados, bajo apercibimiento de imposición de las sanciones legales que pudieren corresponder por dicho incumplimiento. A tal fin, deberá enviar el material audiovisual que documente cada uno de los entrenamientos encomendados.

Por último, le hago saber que será Ud. el único y exclusivo responsable jurídico por las consecuencias (incluidas sanciones contractuales y/o laborales y/o penales) que pudieren serle aplicadas a Ud. a consecuencia de la violación al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, quedando el Club deslindado de cualquier tipo de responsabilidad con relación a dicha violación.

Queda Ud. debidamente notificado.

¿Y ahora?

“Cuando nos enteremos que Lenci se fue, mis abogados me aconsejaron denunciarlo por violar la cuarentena, pero me pareció una `hijaputez´ hacerlo volver desde San Nicolás en un patrullero. Lo que más me molesta es que no me llamó para avisarme lo que quería hacer, porque si lo hubiese hecho, de alguna manera lo trataba de convencer o lo arreglábamos”, confió el vice 1º.

“Además, si hubiese pedido permiso aduciendo que operaban a su madre y porque se tenía que hacer cargo de sus hijos, lo hubiésemos evaluado, pero de esto me entero ahora y no por él”, señaló el ex titular auriengro.

“Le mandamos la carta documento para marcarle la cancha, solo para eso, porque es un jugador clave en el equipo y el técnico pidió que regrese sí o sí apenas termine el aislamiento”, indicó Dagna, reconociendo que en el pago del mes de febrero (lo abonaron ayer), a Lenci le fue descontado una parte de su salario.

“Le pagamos unos pesos menos para obligarlo a que llame y de las explicaciones que tenga que dar, porque hasta ahora no ha dado señales de vida. Si él habla con vos, que se quede tranquilo, que la semana que viene tendrá depositada la parte que le falta. Eso sí, el plantel está al día, nadie puede decir nada”.

--¿Cómo?, falta que le paguen marzo.

--Sí, pero para cumplir con ese mes hay tiempo hasta el 20 de abril según el estatuto del club que rige por el reglamento de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Lenci, quien tiene un año más de contrato con Olimpo, ya respondió la misiva que le envió la CD, aunque su carta documento todavía no llegó la sede del club, a Sarmiento 52.

“Estaba obligado a responder porque si no lo hacía la terminaba asintiendo. Seguro que llegará el lunes o martes, pero quiero dejar en claro que entre el jugador y nosotros está todo bien. El sabe que desobedeció la orden de permanecer en Bahía, que no cumplió con sus deberes como futbolista de un club, y le vamos a llamar la atención por eso, pero queremos que apenas termine esta historia del encierro venga para acá inmediatamente”, aclaró Dagna.

“En la carta documento que le enviamos le aclaramos que es el primer apercibimiento, que si llega a tres se lo puede echar con culpa y no tendría derecho a reclamar nada. El apercibimiento puede ser verbal o mediante la modalidad que eligió Olimpo, aunque siempre tiene que tener la conformidad del jugador”, agregó el directivo.

“Ahora estoy esperando que me llame para apaciguar los ánimos, no queremos que el agua llegue al río y se arme un lío con este tema. Es jugador de Olimpo y se tendrá que presentar a entrenar como todos cuando el cuerpo técnico lo decida”.

“Lenci no puede pedir la libertad de acción por falta de pago porque está al día, y como está al día tienen que cumplir con las imposiciones de su empleador, en este caso Olimpo. Tuvo un proceder poco inteligente y será castigado, simplemente eso. No podemos involucrarlo en ninguna causa legar porque nosotros queremos que vuelva y que él de todo por Olimpo como lo vino haciendo hasta ahora”, cerró Dagna.