Conociendo un poco más al bahiense capitán de Los Pumas 7s

El uso de la emisión en vivo por las redes sociales viene siendo la estrella en esta cuarentena obligatoria.

Por ejemplo los clubes aprovechan el recurso para mantener el contacto con sus socios y fans, algo a lo que apostó el rugby de Sociedad Sportiva esta semana al poner en pantalla a Santiago Alvarez Fourcade.

El capitán del seleccionado argentino de seven (centro, 1m86 y 26 años) habló con prensa del club bahiense -donde se formó previo a pasar a jugar en CASI de Buenos Aires- y tocó varios temas en función de las preguntas que le hicieron quienes siguieron la transmisión y también de la prensa.

Son los que desarrollamos a continuación:

Los inicios

“Arranqué en Sportiva a los cinco años. Al principio me la pasé yendo y viniendo (a la cancha), no me gustaba mucho. Me contaron que dependía de que Iñaki Irazusta me llevara y hoy le estoy agradecido cien por cien. Después me fue gustando, le agarré la mano y de un día para otro el club fue mi casa. Pasaba todo el día”.

“A los 17 terminé el colegio y me vine a estudiar a Buenos Aires. Mientras tanto seguí con lo del seleccionado. Al principio eran concentraciones juveniles y ya en Buenos Aires empecé a ir al Pladar (plan de alto rendimiento de UAR) y empecé a estudiar. Ahí el rugby comenzó a ser algo más importante en mi vida. Con mi primer Mundial juvenil arrancó a girar la pelota del rugby y no paré. Hoy estoy muy contento con lo que estoy viviendo”.

Circuito Mundial

“Nuestras dos últimas etapas fueron difíciles, no tanto la de Los Ángeles sino la de Vancouver (Canadá). En la primera estuvimos bien, pero en la segunda nos costó arrancar y tuvimos un partido muy duro ante Inglaterra en el inicio. El gran error que tuvimos fue que no fuimos regulares. Algo clave en el seven porque en una jornada a las dos o tres horas volvés a jugar. No sé si fue cabeza o concentración. Algo que lo hablamos y todos los sentimos igual. Por eso para corregir estará el ser regulares, pensar en lo nuestro y enfocados en salir a jugar a lo que sabemos”.

Sueño olímpico

“Hoy mi gran objetivo próximo es estar en la lista para los Juegos Olímpicos. Me tocó estar en Brasil, donde quedamos ahí de competir por una medalla. El equipo merecía un poco más. En Tokio no sé si buscaremos revancha, pero significará revivir todo lo que es un Juego Olímpico. El rugby hace poco que entró a los Juegos y es mi gran objetivo, para lo que estoy trabajando día a día”.

Mejores partidos

“Con el seleccionado de seven es sin dudas la final en Sudáfrica 2016 contra el local. Fue una de las pocas que jugué, pero fue un gran partido del equipo. Inolvidable. Estábamos cantando el himno y veíamos la cancha repleta... Fue un partido lindo. No sé si fue mi mejor partido, pero es uno de los que olvidaré más. También el de Argentina XV en Bahía. Fue tremendo ese partido... Poder volver a jugar en mi ciudad, con toda la gente ahí, sintiéndola cerca, mi familia y amigos (NdR: se jugó en el Fortín de Villa Mitre). Más como se dio el partido contra Uruguay, que lo ganamos bien, sólidos”.

¿Futuro profesional?

“Ahora estoy trabajando mucho para los Juegos Olímpicos. Hoy mi cabeza está ahí. De lo contrario sería bajar del barco y defraudar al equipo. Después de los Juegos Olímpicos veré qué puede llegar a pasar (NdR: el jugador forma parte del sistema Jaguares desde 2017)”.

Sociedad Sportiva

“¿Qué significa? Ufff... La respuesta sería larga... Es difícil poner en palabras lo que es y fue Sportiva hasta mis 17 años en los que viví en Bahía, yendo al club como si fuera mi casa. Sportiva representa muchas cosas. Cada vez que vuelvo a la cancha 1 y encuentro cosas nuevas, me sorprendo y me enorgullece un montón. Representa una gran parte de mi vida y le estoy agradecido. Recuerdo los partidos con la 94 frente a Argentino, que nos tocó ganarlos. Eran lindos partidos, los más duros. En la previa estábamos todos nerviosos. La 94 tenía un gran equipo”.

Por qué no dedica tries

“No soy de dedicar los tries porque me olvido... Estoy tan metido en el partido que no soy de dedicarlos. Una vez sí le dediqué uno a mi novia y otra a mis amigos jugando con la URBA. Después, nunca más, porque no lo puedo ni pensar”.

El gran DT

“Entrenador del club (Sportiva) que más me marcó... Fueron muchos. Los dos que más recuerdo son el Ruso (Alfredo) Köhler y Pancho (Francisco) Inchausti. También me acuerdo mucho del Ruso (Cristian) Scheverin. Fueron de los que más me marcaron. Después hubo muchos que ayudaban en los entrenamientos”.

Cuarentena: series y Play

“¿Qué serie miro? La Casa de Papel, también otra que vimos bastante rápido llamada Vivir sin Permiso, No te Puedes Esconder. Además soy de jugar a la Play Station. En los primeros días no la conecté porque también aproveché para estudiar. Soy un peligro. Pero después la conecté. No me paso todo el día, pero en ratos de tiempo libre juego. Mis amigos juegan al Call of Duty pero me aburro... Ahora estoy jugando al de la NBA, soy bastante profesional jeje...”.