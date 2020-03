Bahía Blanca será sede de un importante torneo de nivel mundial.

Pokemon GO: De Bahía Blanca al Continental

8/3/2020 | 08:00 |

Pokémon GO: el juego competitivo que menos te esperabas.

A más de tres años de su lanzamiento, Pokémon GO sigue dando motivos para salir a recorrer las calles en búsqueda de las diferentes especies que esta franquicia nos trajo a lo largo del tiempo... y por más motivos del que imaginarías. En esta ocasión vuelve a ser noticia por su reciente sistema competitivo de Jugador vs Jugador y lo que "The Silph Road" tiene preparado para él.