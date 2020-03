Básquetbol: apartaron al bahiense Juan Manuel Torres de su equipo

El pivote bahiense Juan Manuel Torres fue separado momentáneamente del plantel de Libertad de Sunchales, según cuenta el sitito especializado Básquet Plus.

Al parecer, el interno tuvo una discusión con el entrenador Sebastián Saborido durante un entrenamiento.

El mismo sitio da cuenta que en las próximas horas analizarán la situación y se tomará una medida definitiva.

Lo que ya es seguro que Torres no se alinará con su equipo en el partido de esta noche ante Peñarol de Mar del Plata.

El ex Estudiantes de nuestra ciudad, Atenas de Córdoba, Peñarol y Goes de Uruguay, entre otros equipos, lleva disputados 24 encuentros y promedia 10,6 puntos y 4,2 rebotes, en 22 minutos de juego.