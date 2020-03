Con Costa Biondi como titular, volvieron a ganar Las Leonas en Oceanía

Con la bahiense Valentina Costa Biondi como titular, Las Leonas volvieron a superar a Australia como visitantes por 2 a 0 y clausuraron de una manera espectacular su gira por Oceanía correspondiente a la FIH Pro League. De esta manera Argentina quedó primera en la fase regular con dos puntos de ventaja sobre Holanda.



En una sólida actuación, Argentina venció por 2 a 0 a Australia por segundo día consecutivo. Con la victoria y los tres puntos trepó al primer lugar de las posiciones de la FIH Pro League con dos unidades de ventaja sobre Holanda.



El primer cuarto fue todo de Australia. Lo bueno y lo malo. Lo bueno porque tuvo el control absoluto del juego y la posesión casi total de la pelota. Eso le permitió tener una actitud permanente ofensiva aunque, de todos modos, no logró inquietar seriamente a Cosentino a excepción de un córner corto que desperdició por una infracción en ataque. La bocha pasó de largo por la zona de las volantes argentinas y sólo las defensoras estuvieron para recuperarla. Incluso Argentina recién a los 7 minutos pudo ingresar por primera vez al círculo adversario cuando Cerúndolo llegó a un flick largo pero no llegó a conectarse con Albertario. Pero también las locales perdieron en ese primer capítulo su pedido de video ref al solicitar una infracción de Gorzelany a la capitana Chalker en el área.



En el segundo cuarto Argentina mejoró. Las volantes tuvieron una mayor participación en el juego -ya no fueron salteadas- y Australia ya no se sintió tan cómoda. Entonces todo fue más parejo aunque sin emociones fuertes. Hasta que a los 24 minutos Victoria Granatto inventó una jugada fenomenal, fue desde la izquierda hasta el centro, eludió a cuatro adversarias, aprovechó el espacio que le hizo su hermana María José y cuando se metió en el círculo avanzó unos metros y clavó un "fierrazo" fenomenal que se metió por el primer palo de la arquera Wells. Fue la apertura del marcador y el 1-0 para Argentina. Inmerecido por cierto pero una muestra de la gran efectividad ofensiva de las ganadoras. A sólo un minuto del cierre del primer tiempo, Argentina tuvo su primer corto por una corajeada de Trinchinetti tras una buena jugada individual de María José Granatto, pero lo desaprovechó por una mala servida.





Ya en el tercer período todo siguió siendo muy equilibrado. Australia proponía pero no encontraba la manera de inquierar seriamente a Cosentino. Y Argentina aguardaba tener una chance con su contragolpe. Así, sólo se contabilizó una oportunidad que Wells le anuló a Jankunas mientras a sólo ocho segundos del cierre, en el segundo corto forzado por María José Granatto, la arrastrada de Gorzelany pasó muy cerca del primer palo.



Con la idea de que las volantes participaran más del juego -sobre todo Alonso y Sauze, que se multiplicaron para recuperar, pero no pudieron generar-, arrancó el último cuarto. Ese objetivo se cristalizó por momentos y así Argentina terminó redondeando otra buena actuación y un resultado que terminó siendo de 2 a 0 gracias al gol que Sofía Toccalino logró a un minuto del cierre.



Argentina formó con Cristina Cosentino; Giselle Kañevsky, Agustina Gorzelany, Valentina Costa Biondi; Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Sofía Toccalino; Julieta Jankunas, María José Granatto y Agustina Albertario. Luego ingresaron Micaela Retegui, María Constanza Cerúndolo, Victoria Miranda, Victoria Granatto, María Emilia Forcherio y Priscila Jardel. (Prensa CAH)