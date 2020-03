Hubo una manifestación frente a Tribunales para pedir la libertad de Rosalía

Diferentes agrupaciones feministas y mujeres autoconvocadas se manifestaron este mediodía en Tribunales para exigir la libertad de Rosalía Ester Reyes, la mujer de Argerich condenada a 8 años de prisión tras ser acusada de no brindarle la asistencia necesaria a su beba para que no muriera, luego de sufrir una hemorragia durante el parto que tuvo en su casa.

La dura historia de vida de esta mujer —descripta en un informe especial de La Nueva.— fue tomada por los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº 3 como circunstancia atenuante del hecho.

La defensora oficial Fabiana Vaninni, quien asesoró a Reyes durante el debate oral, sostuvo que “el fallo fue carente de perspectiva de género”, por lo que hoy presentó un habeas corpus por detención arbitraria que la Cámara de Apelación tiene 24 horas para resolver.

Desde el gremio docente ADUNS denuncian que el frigorifico en el que Rosalía trabajaba —La Gleba— como tercerizada fue creado por la Universidad Nacional del Sur (UNS), por lo que exigen a la casa de altos estudios que presente pruebas de las condiciones laborales y económicas vulnerables en las que se encontraba la mujer.

"Nosotros fuimos a entrevistas con la familia y con otra docente de la Universidad realizamos un informe técnico desde la perspectiva cultura y social y sabemos que Rosalía estaba muy temerosa de perder el trabajo, porque había tenido un parto hacía muy poco. No quería volver a pedir licencia por este motivo, porque tenía mucho temor de perder el trabajo. Recordemos que Rosalía era madre de cuatro niños y niñas y había quedado embarazada por quinta vez. Las condiciones en las que tiene este parto son sumamente precarias: en Argerich no hay sala médica, no hay ambulancia, no pudo recibir ayuda. Ella no lo pudo salvar al bebé", dijo Jessica Visotsky de ADUNS.

"Además de exigir la libertad también planteamos la absolución. Nos parece un fallo brutal, por lo que planteaban las compañeras: las condiciones en las que Rosalía tuvo que llevar adelante su parto. Cuando el Estado nos obliga a parir en condiciones de precariedad, pero después la mirada está sobre la mujer que no hizo nada para salvar a su hijo o hija. Por lo tanto, para nosotros es un fallo claramente misógino, claramente sin perspectiva de género, claramente sin perspectiva de derechos humanos", aseguró Daniela Rodríguez, de la organización Pan y Rosas.