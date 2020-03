Delorte se refirió al “paladar fino” del presidente argentino, y dijo: “Seguro que algùn gol mío gritó”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

El presidente de la nación, Alberto Fernández, habló de Alejandro Delorte. Sí, del Flaco de Cabildo, que en la temporada 2007- 2008 vistió la camiseta de Argentinos Juniors, club del que es fanático el primer mandatario de nuestro país.

Alberto Fernández no oculta nunca su costado futbolero, y mucho menos su cariño hacia el “Bichito” de La Paternal. Por eso en plena crisis por la pandemia de coronavirus, además, se dedicó a explicar y a contar que aplica día a día (para enfrentar los problemas que se le presentan en su gestión de gobierno) lo que llama el “teorema de Gorosito”. ¿Cómo es?

“Cuando se jugaba el descenso, el club contrató a (Ricardo) Caruso Lombardi. Y a mí y a los hinchas nos gusta un juego menos especulativo. Todo era tirarle pelotazos a (Alejandro) Delorte, un delantero que habían traído de Olimpo, y esa idea no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha", explicó Alberto en diálogo con “Radio Con Vos” (FM 89.9).

"Finalmente, luego de Caruso (se fue en la quinta fecha del Apertura) contratan a `Pipo’ Gorosito​ y el presidente del club (Luis Segura) me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué lo que me pasaba, me dijo algo que adopté para siempre. 'Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien'. A partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplico en todo", admitió.

Aunque lo haya nombrado “al pasar”, tal como él aseguró, Alejandro Delorte le manifestó a La Nueva. “es un orgullo que el presidente de la nación se haya acordado de mi y de ese equipo, sobre todo en medio del momento delicado y traumático que está viviendo el país. Su cabeza está ocupada con mil temas a la vez como para hablar de Delorte; es algo que me cuesta creer”, sostuvo el “lungo”, máximo goleador de Olimpo en Primera división.

“En realidad le dio duro a Caruso y alabó a Gorosito, simplemente eso. No le gustaba como jugaba ese equipo que formó Caruso y es entendible; el paladar del hincha de Argentinos es fino y exigente”, relató el “Flaco”, quien agregó: “me causó gracia la repercusión que tuvo lo que dijo el presidente de mi”.

“Desde el primer día que llegué a Argentinos sabíamos, junto a los compañeros que formamos aquel plantel, que nada iba a ser fácil. En el debut en cancha nuestra, frente a San Martín de San Juan, los plateístas nos empezaron a insultar antes de que arranque el partido. Yo estaba en el banco y me preguntaba: ¿a dónde vine?”, relató el centrodelantero que hoy está en Sporting.

“Caruso había armado un equipo para salvarse del descenso con mayoría de jugadores que superaban el metro ochenta de estatura (Scotti, Sergio Escudero, Battión, Peñalba, Mercier y Nico Navarro, entre otros). Pese a que habíamos ganado y empatado algunos encuentros, Caruso se fue en la quinta fecha, y ahí llegó Gorosito. A ese plantel le sobraba carácter y personalidad, tenía lo necesario como para luchar por no descender”.

“Argentinos venía de temporadas flojas, de zafar con lo justo o de jugar promociones, y Caruso confío en futbolistas que le podían dar un plus, en juego y también en coraje, como para pretender conseguir la permanencia en Primera”, indicó Ale.

--A ver… Al presidente no le gustaba el equipo de Caruso, pero llegó “Pipo” y con los mismos jugadores hizo un campañón. ¿Cómo se explica?

--Tal cual. Terminamos clasificando a la Copa Sudamericana, vencimos a Boca y a River y en La paternal no nos ganaba nadie. Es más, después de ese campeonato, la mayoría de esos jugadores que Caruso llevó fueron transferidos a otros clubes y progresaron en sus carreras. Y los que se quedaron fueron la base de aquel plantel que salió campeón de la B Nacional en 2010.

--Si tuvieras la posibilidad de estar frente a frente con Alberto Fernández, ¿qué le dirías?

--En este momento lo apoyo totalmente con las decisiones que está tomando por el bien del país. También le diría “presi, no se olvide que el equipo que a usted no le gustaba terminó haciendo una campaña histórica, con 61 puntos entre los dos torneos”. Aprovecharía para comentárselo…(risas).

“Fue el mejor año de mi carrera, ese equipo jugaba realmente muy bien, no era solo pegarle para arriba buscando a Delorte”.

--¿Qué cambió con la ida de Caruso y la llegada de Gorosito?

--Algunos jugadores que con Caruso no jugaban empezaron a tener minutos, pero nada más. Ese equipo se caracterizaba por la personalidad; no se dejaba arrastrar por nadie. Jugaba bien por abajo, aprovechaba la pelota parada y cuando saltaba líneas los pelotazos tenían siempre buen destino.

“Caruso era más de protegerse, de tomar recaudos defensivos, y Pipo era más liberal, nos pedía que juguemos pensando en el arco de enfrente”.

--Entonces Gorosito se adaptaba más al paladar del simpatizante de Argentinos.

--Ni hablar. Argentinos fue siempre la cantera más importante de talentos para el fútbol argentino, y el hincha, quieras o no, está acostumbrado a eso. Cuando estuvimos nosotros, el momento deportivo no era bueno, los resultados no se daban, por eso Caruso armó un equipo “peludo” y combativo.

“Cuando vino `Pipo’, nos acomodamos y salimos adelante, y en ese momento seguramente Alberto volvió a la cancha, aunque no lo sé y es algo que me gustaría saber. A todos nos gusta que un equipo sea vistoso, pero hay momentos donde no se puede, donde el resultado es más importante que el juego”.

“En la última fecha le ganamos 2-1 a Rosario Central con dos goles míos; el equipo se fue al vestuario aplaudido y yo fui ovacionado por todo el estadio”

--¿Se acordará de eso el presidente?

--Ja,ja… Recién cuando asumió como presidente me enteré que Alberto era hincha de Argentinos; no sabía ni lo conocía desde antes.

“Pero bueno, está exigente, le gusta ver buen fútbol y es entendible. Pero ese Argentinos hizo 61 puntos (récord para el club) y goleamos 4-1 al River de Sabella-Pasarella con un baile bárbaro”.

“No jugábamos mal, y seguramente el presi algún gol mío terminó gritando, porque le convertí a Boca, a River y marqué los dos ante Central que nos permitieron clasificar a la Sudamericana”.