Jugador de la NBA insultó al presidente de Los Estados Unidos

JR Smith, escolta de los Cleveland Cavaliers de la NBA, atacó con dureza al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante su postura para combatir la propagación del coronavirus, el brote que ya suma más de 100 mil contagios en el país.

“Cállate hombre! Y haz algo! Maldito payaso!” escribió el jugador en su cuenta de la red social Twitter.

La máxima autoridad del Gobierno estadounidense minimizó, primero, la llegada de la pandemia, calificándola de “virus chino”.

Man shut up! An do something! Fucking clown https://t.co/qZN3Lmmx8s