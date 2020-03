Ex zaguero del United y del seleccionado inglés quiere anular la Premier

El ex defensor del Manchester United y del seleccionado inglés Rio Ferdinand pidió que se anule la temporada 2019/2020 de la Premier League, que Liverpool lidera con 25 puntos de ventaja a nueve fechas del final, debido al brote de coronavirus.



La Premier se suspendió, en principio hasta el 30 de abril, se debate sobre lo que debería suceder con las fechas que no se jugaron aunque Ferdinand ni piensa en esos partidos pendientes, por el contrario, cree que la salud de las personas es de mayor importancia, y la mejor opción es comenzar de nuevo la próxima temporada.



"El fútbol es solo un juego, tan en serio como lo tomamos y aún lo hacemos. El panorama general es lo que está sucediendo en la sociedad y lo tengo muy claro, si no hay una solución inmediata la temporada debe anularse y comenzar de nuevo en la 2020/2021", dijo el jugador que ganó 18 títulos con el United al Daily Mail.



Ferdinand está muy ligado al United y el Liverpool, un eterno adversario de los de Manchester, no quiere saber nada con la anulación de una Premier que está a punto de ganar por primera vez en la historia.



"Si mi equipo estuviera en esa situación, pensaría en la salud de las personas y en una sociedad más amplia en lugar de mi propio juego. Habrá gente decepcionada, de todas maneras, no todos pueden ganar en esta situación", dijo Ferdinand, quien jugó los mundiales de 2008, 2012 y 2016 de Inglaterra.



Si la sugerencia de Ferdinand llega a buen término, indudablemente causará mucha consternación Liverpool, que es casi campeón inglés por primera vez en 30 años.



También habría enojo por parte de los equipos del Championship si se extiende en todo el fútbol ingles la anulación, como el caso del Leeds que tiene como entrenador al argentino Marcelo Bielsa y es puntero en la segunda división.



Es evidente que la FA (Federación inglesa) deberá tomar decisiones muy difíciles y cualquier resultado que se adopte frustrará a algunos clubes. (Télam)