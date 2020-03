"El tiempo me dio la razón y Boca ganó el campeonato", dijo Nicolás Burdisso

El ex secretario técnico de Boca Juniors Nicolás Burdisso dijo hoy que "el tiempo" le dio la razón y el equipo "ganó el campeonato" de la Superliga ante River, a la vez que reivindicó la llegada al plantel del volante italiano Daniele De Rossi, quien a principios de año se retiro del fútbol profesional.



"El tiempo me dio la razón y Boca ganó el campeonato", dijo Burdisso como síntesis de su gestión, en su primera entrevista luego de dejar el cargo tras las elecciones que consagraron a Jorge Ameal como presidente en reemplazo de Daniel Angelici.



Respecto de la contratación de su amigo De Rossi, el ex defensor planteó: "La elección de Daniele fue para mejorar. De hecho su contribución fue enorme, gracias a su capacidad de liderazgo. Trajimos a un gran campeón", dijo en una comunicación virtual con la cadena Sky Sports-





Y agrego: "Soy directivo por vocación, por las ganas de tener desafíos todos los días y por los conocimientos que conseguí durante tantos años en el fútbol. Inmediatamente, cuando tuve la oportunidad de ocupar el cargo en Boca, no lo dudé".



En cuarentena después de haber estado más de un mes en Europa, Burdisso habló también sobre cómo en la Argentina se esta tratando el tema de la enfermedad del coronavirus.



"En Argentina se ha actuado rápido. Estuve hasta hace veinte días estaba en Italia y vi lo que ocurrió. Acá aplicaron las mismas medidas que en Italia pero en forma más dura y rápida", dijo.



Burdisso tuvo a cargo de todo el fútbol de Boca el año pasado y fue el principal gestor de la llegada del ex jugador de la Roma y de la selección de Italia Daniele De Rossi, quien con 36 años solo jugo siete partidos en el segundo semestre de 2019 y a principios de este año dejó la institución y terminó su carrera profesional por temas personales.