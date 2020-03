Incendio en el lavadero de una vivienda en Carmen de Patagones

Esta madrugada, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones debió acudir a un incendio que se suscitó en un galponcito usado como lavadero, en el fondo de una vivienda de la calle Comodoro Rivadavia al 300, en pleno centro maragato.

“Venimos de dos noches con salidas, la anterior por un vehículo, y algunas de pastizales en el día. Pero esto fue hoy aproximadamente a las 3,15 de la madrugada por un alerta de la Policía Comunal de un incendio con explosión en una vivienda del centro”, explicó el comandante Juan Carlos Macri, jefe del cuartel maragato.

Según el servidor público, al llegar al lugar, la dotación de guardia se encuentran con los moradores fuera de la vivienda manifestando el inconveniente por lo que, por el intenso humo, el personal ingreso con los equipos autónomos.



“Verifican la vivienda y al abrir una puerta al patio, se encuentran con un importante resplandor en llamas producto del incendio generalizado de un galponcito (de 2 x 4) que se utilizaba como lavadero. Lo extinguieron y al mismo tiempo levantaron una chapa que se unía con la vivienda para proceder a enfriar y que el fuego no se propague”, detalló.

Al mismo tiempo, añadió que según sus moradores, allí había un lavarropas, una cucha de perros, algunos elementos y un termo tanque, “como sintieron una explosión, no se descarta que este último elemento pueda haber sido el motivo”, destacó.

El jefe del cuartel maragato confirmó que no hubo heridos. (Agencia Patagones)