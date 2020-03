Evitar el colapso: recomendaciones para un uso responsable de internet

Sebastián Colucci, encargado de una empresa proveedora de internet en Bahía Blanca, indicó que el miércoles de la semana pasada las redes estaban en un 80 % de ocupación.

"En cuatro días el tráfico creció un 30 % y calculamos que va a seguir aumentando", advirtió días atrás.

Colucci aseguró que el home office —trabajo a distancia— no representa un gran problema para las redes porque no demanda un gran ancho de banda: el conflicto más grande está en la mayor presencia de chicos y adultos en las casas que dispara el consumo de streaming (retransmisión en directo) y de seguir en aumento puede generar un colpaso.

Por esa razón, dio algunas recomendaciones para un uso responsable de internet, evitando de esta manera que el servicio sufra interrupciones.

Primero, descargar solo los documentos y archivos necesarios; y si pueden esperar, hacerlo por la noche o en las horas con menos tráfico (de una a siete de la mañana).

Segundo, no mandar archivos de mucho peso—como videos—; y si es posible, comprimirlos.

Tercero, evitar los mails masivos.

Cuarto, utilizar el teléfono fijo en lugar del móvil para hacer llamadas cuando sea posible.

Quinto, optimizar el tráfico para lo que sea necesario: correo, trabajo remoto, conferencias, aplicaciones escolares y de educación, acceso a la información.

Sexto, reservar para las horas de menos tráfico las herramientas de ocio, videojuegos, streaming o reproducción de video en directo.

ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), a su vez, agrega: utilizar SMS en lugar de WhatsApp para la mensajería instantánea, evitar las videollamadas, ser precisos en los mensajes para no generar idas y vueltas innecesarios, utilizar racionalmente plataformas en líneas que generan un gran consumo en la red y no viralizar cadenas o informaciones no verificadas (seguir recomendaciones de los medios oficiales).

Esta mañana, Enacom anunció que “ante la situación de emergencia por la pandemia del Covid-19, acordó con Netflix la disminución de la definición en sus contenidos para garantizar la conectividad de todos los ciudadanos en Argentina”.

