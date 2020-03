Al no poder salir, los bahienses usan más internet: “En cuatro días el tráfico creció un 30 %”

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Sebastián Colucci es encargado de una empresa proveedora de internet en Bahía Blanca, que esta semana duplicó su trabajo por la creciente demanda del servicio en el marco de la cuarentena por el coronavirus.

—Es muy bueno el sistema de conexión en Bahía. Hay muchas opciones disponibles: grandes empresas, medianas y pequeños proveedores. Si sumás, hay más de 30 empresas vendiendo servicios de internet. La ciudad está ubicada estratégicamente y llegan mayoristas, con lo cual uno tiene la opción de tener distintos proveedores y así segurizar las redes para que no haya caídas.

Colucci asegura que el home office —trabajo a distancia— no representa un gran problema para las redes porque no demanda un gran ancho de banda: el conflicto más grande está en la mayor presencia de chicos y adultos en las casas que dispara el consumo de streaming y de seguir en aumento puede generar un colpaso.

—A pocos días del comienzo de la cuarentena y habiéndonos preparado, registramos el miércoles que las redes estaban en un 80 % de ocupación. En cuatro días el tráfico creció un 30 % y calculamos que va a seguir aumentando.

Señala que eso también se debe a que reciben más pedidos de conexiones en casaquintas, zonas periféricas y campos a 20 o 30 kilómetros de la ciudad, dado que mucha gente elige resguardarse en sus casas de fin de semana u otros espacios con los que cuenta, que hasta el momento no tenían el servicio.

—Esta semana duplicamos el trabajo: frenamos un poco las instalaciones y nos dedicamos a fortalecer nuestros troncales y nuestras antenas para soportar la demanda. Somos una parte importante del sistema de comunicación de la Nación, por algo nos rige ENACOM, y siendo ese sistema algo tan relevante para el país tenemos que prepararnos y estar a la altura de las circunstancias, ojalá podamos lograrlo.

Home office en Bahía

Colucci remarca que el principal problema a la hora de implementar esta modalidad es que la mayoría utiliza una conexión residencial, es decir, de hogar tradicional. Entonces, si la red falla —aclara que siempre hay fallas aunque se invierta y se trabaje para minimizarlas— no puede seguir trabajando.

Uno reduce el problema a “se me cortó internet”, pero la llegada del servicio a cada lugar depende de un complejo circuito, encabezado por un troncal internacional, al que le siguen proveedores mayoristas. Esos proveedores, a su vez, tienen troncales que van a los nodos principales de proveedores menores, responsables de la distribución a otros nodos esparcidos por la ciudad que finalmente llevan internet a cada hogar.

—Para que todo esto funcione también necesitamos de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica de cada lugar porque si en alguno de esos puntos falla la electricidad y no estamos segurizados, el servicio se corta.

Ahora bien, Colucci remarca que hay otro inconveniente a la hora de desarrollar home office: en la mayoría de los casos se trata de conectar a la persona que está trabajando en su domicilio con la oficina a través de distintos sistemas, y si la oficina no tiene un buen servicio de internet la conexión se hace lenta o directamente se corta.

—Normalmente todos tienen preparada la oficina para el trabajo en oficina, pero ¿qué pasa cuando 10 personas se van a su casa y con conexiones particulares intentan conectarse a la oficina? La conexión que tiene no soporta la demanda de datos de las 10 personas que la están pidiendo desde afuera. Por eso hay que armar la red para hacer el trabajo en home office: siempre recomiendo tener dos proveedores de internet por si uno falla, además de una muy buena conexión en el hogar.

—¿Bahía está preparada para implementar esta modalidad como forma de trabajo habitual?

—Está preparada. De hecho ya lo están haciendo: tengo muchos clientes que hacen home office. Obviamente si se hace masivo vamos a tener que prepararnos para eso.

—¿Se necesita una gran inversión?

—Por lo que conozco, las empresas de internet (la mía lo hace) invierten continuamente en tecnología: no solo en troncales sino también para llegar a la casa del cliente con el ancho de banda. La demanda crece día a día, notamos un 40 o 50 % de crecimiento anual. Pero falta que el cliente invierta en tecnología: la mayoría tiene un router que compró hace 5 o 6 años y en ese tiempo cambió el televisor, la computadora, el celular, agregó dispositivos en el hogar; entonces el dispositivo interno se satura. Nosotros llegamos con el ancho de banda correcto, pero la persona no tiene la red interna preparada para eso: es en vano que hagamos toda la inversión por fuera si el cliente no realiza la inversión en su domicilio.

Colucci remarca que se trata de una red y por lo tanto hay que afilar todos los eslabones de la cadena para que funcione: “Se puede hacer, pero hay que invertir mucho desde nuestro lado, el Gobierno y los clientes”.