Menos del 10% de los alumnos aprobaron el examen de nivelación de la UNS

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Un listado de 3 mil aspirantes que buscan cumplimentar uno de los requisitos de ingreso a la Universidad Nacional del Sur volvieron a encontrar severas dificultades para aprobar los denominados exámenes de nivelación, rendidos la semana anterior, última actividad realizada en esa casa antes de la decisión de suspender todo tipo de prácticas por el coronavirus.

Si bien estas evaluaciones no son consideradas restrictivas en cuanto al ingreso a la UNS, la realidad es que cada carrera exige a los aspirantes aprobar esas materias, las cuales funcionan como correlativas de las que figuran en el primer año del plan de estudios. Vale decir que de no aprobarlas no pueden inscribirse en la totalidad de las asignaturas.

Así, como ejemplo, para quienes se anotaron en Ingeniería Civil, no aprobar matemática en esta instancia les impide cursar las tres materias que el plan establece para el primer cuatrimestre, con lo cual tampoco pueden acceder a las del segundo cuatrimestre.

Esto implica que además de tener que recurrir a otras instancias tratando de aprobarla, deberán aguardar a 2021 para cursar las materias postergadas.

Cuestión de números

Matemáticas volvió a ser el gran escollo. De un total de 2.381 aspirantes en condiciones de rendir, el 45 % optó por no presentarse, manteniendo el elevado porcentaje de ausentismo ya habitual para estas instancias.

De los 1.307 que sí concurrieron, apenas el 9,49 % resultó aprobado o, dicho desde otra perspectiva, casi el 91 % no logró obtener la nota necesaria.

Matemática es exigida por 38 de las 58 carreras que dicta la UNS.

Física es otra asignatura que complica a los estudiantes. El 58 % de los 348 aspirantes en condiciones de rendirla no se presentó. De los asistentes, consiguió aprobar el 10,34 %.

Por último, Química, la tercera materia más solicitada, registró un 55% de ausencia y un 18,78 % de aprobados.

En resumen, en la trilogía Matemática-Física-Química el 89,96% --entre ausentes y desaprobados— no logró superar esta instancia. En cantidad de aspirantes, de los 3.238 anotados en condiciones de rendirlas, apenas 325 están en condiciones de inscribirse en todas las materias de la carrera elegida.

Otras

Formación Etica y Ciudadana se exige en Abogacía, la tercera carrera con más inscriptos de la UNS. No aprobarla sin embargo no tiene consecuencias tan severas, ya que está asociada con Sociología, materia del segundo cuatrimestre del primer año de estudios.

Quizás eso explique el alto grado de ausentismo (64,31%). De los 101 evaluados, solo el 24 % resultó aprobado.

En Comprensión de Textos para Arquitectura, otra de las carreras más elegidas, el 19 % de los asistentes logró una nota favorable, con un 49% de ausentes.

Lo que sigue

Tantos a quienes no se presentaron a rendir como los desaprobados tienen ahora la instancia del recuperatorio, el cual tenía fecha para la semana entrante pero que por el coronavirus quedó suspendido “hasta nuevo aviso”.

Para quienes no superen esa instancia se dictarán los cursos remediales, entre abril y junio, y habrá nuevas evaluaciones a mediados de año. Mientras tanto podrán cursar únicamente aquellas materias en las cuales no se exigía aprobar estas instancias de nivelación.