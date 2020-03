Chemes: “Tenemos un rol destacado porque somos productores de alimentos”

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

“Estamos muy preocupados por este tema de salud y, como toda la población, expectantes y en una tensa calma tratando de cumplir con los requisitos que el Gobierno pide”. Fue la primera reflexión de Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“Somos concientes que, hoy, nuestro lugar es más destacado que nunca, ya que somos productores de alimentos y no debemos parar”, agregó.

“Por eso el campo seguirá trabajando para que la materia prima llegue a los eslabones de industrialización y desde allí al público”, sostuvo Chemes, en diálogo con La Nueva., insistiendo en este papel vital más allá de la decisión del Gobierno nacional de declarar, este jueves, una cuarentena casi total.

Jorge Chemes, presidente de CRA.

Del mismo modo, el productor tambero de Entre Ríos admitió: “El sector agropecuario es el menos vulnerable en esta coyuntura, si se puede decir así, porque trabajamos en espacios grandes y al aire libre y no hacinados en las ciudades con un mayor riesgo de contagio. Lo que no quiere decir que no debamos tomar recaudos”.

--¿Dónde se podrían suscitar los mayores inconvenientes respecto del coronavirus?

--Cuando se produce la distribución de productos en las ciudades y en la venta de los alimentos a través de los supermercados. Entiendo que está todo organizado para que nada suceda, pero la mayor atención hay que ponerla en esos eslabones.

--El reclamo gremial por la suba de las retenciones a la soja pasó a segundo plano…

--Claramente. Entramos en un impasse porque la prioridad es el coronavirus.

--¿Qué dejó el paro del sector realizado la última semana?

----El productor pudo manifestarse ante la angustia que lo invade por la presión impositiva. No me gusta decir que el cese de comercialización fue un éxito, porque para mí las medidas de fuerza no lo son, pero tuvo una amplia convocatoria, sobre todo en la faz ganadera y no porque no lo haya sido en granos.

El Mercado de Liniers, durante el paro agropecuario, del 9 al 12 últimos.

“Una vez que empiece a regularizarse esta situación que nos tiene en vilo a todos, volveremos a las asambleas en el interior para saber cómo quieren seguir los productores. Por supuesto que tenemos el diálogo abierto con el Gobierno, así que si nos llaman para hablar vamos a estar. Y luego veríamos qué hacer".

--¿También se manifestaron productores de economías regionales, a quienes el Gobierno dijo que les otorgó beneficios?

--El reclamo engloba a todo el sector agropecuario. Hay rubros donde se han reducido las retenciones, como en el maní, el arroz o el girasol, pero la verdad es que el problema no es sólo por las retenciones.

“Es el paquete impositivo que agobia al productor. Hace mucho tiempo que lo tenemos; y no es sólo responsabilidad de este Gobierno, ya que venimos arrastrando malos diagnósticos y malas decisiones. Y las producciones que han sido beneficiadas con alguna baja aún se manifiestan porque no es suficiente.

“Para que la gente tenga una idea. De 100 pesos que el productor factura, entre $ 70 y $ 75 se los llevan los impuestos nacionales, provinciales y hasta municipales. Es imposible pensar que alguien puede producir con 25 pesos para mantener su capital, vivir y de alguna manera financiarse también, porque otro problema que tenemos es que no hay asistencia financiera.

“Tampoco hay políticas a mediano y largo plazo para saber si hay que invertir, o no hacer más de lo que estamos haciendo; faltan definiciones y objetivos claros. Esto también reclama el campo”.

--¿Por qué todos los gobiernos tienen estas políticas?

--Por la necesidad de recursos fiscales. Lamentablemente, siempre miran al campo como una fuente inagotable y no de desarrollo y crecimiento. Y como un sector fácil de recaudar, porque las retenciones siempre fueron el manotazo rápido de dinero hacia un sector de la producción y, en lugar de pensar en gastar menos y mejor en el Estado, siempre se pensó en recaudar más y lo más rápido posible. Así nacieron las retenciones.

“Esto es lo que nosotros criticamos y nos preguntamos: ¿por qué siempre el campo? ¿por qué el mismo sector? ¿por qué el eslabón más vulnerable, ya que en la cadena es quien no puede transferir los ajustes que se realizan desde el Estado y siempre termina pagando los platos rotos?”.

--¿Por qué la sociedad no termina de comprender la postura del sector?

--Hay una materia pendiente, que es el mejoramiento de la comunicación. Creo que hasta nuestro propio trabajo, de estar aislados en medio del campo, provoca que no mejoremos esto. La idea es que la gente de la ciudad entienda qué le pasa al sector que produce el 70 % de los recursos del país y que, además, le da de comer, por decirlo de alguna manera. Esto lo tenemos que mejorar desde la Mesa de Enlace para que todos entiendan qué sucede en el campo.

--¿La Mesa de Enlace agropecuario continúa con los mismos objetivos comunes?

--Totalmente. La MdE está muy sólida. Hay gente que, desde afuera, intenta tirar piedras y generar un quiebre pero, gracias a Dios, nosotros tenemos un objetivo común: los intereses del sector agropecuario.

Chemes encabeza la delegación de la MdE. Detrás Carlos Achetoni (FAA); Daniel Pelegrina (SRA) y Carlos Iannizzotto (Coninagro).

“Sin dudas que podemos tener algunas diferencias y distintos puntos de vista, pero tratamos de zanjarlos porque somos gente responsable y sabemos a dónde tenemos que ir”.

--Hay dudas en el sudoeste bonaerense respecto de la próxima siembra fina, ya que los productores dicen que los números no les cierran. ¿Cuál es su postura?

--Nos vamos a ocupar de ser el nexo con el Estado, a quien le transmitiremos lo que el productor dice y necesita.

Luis Basterra, ministro de AGyP de la Nación,

“No tenemos ninguna duda de que estas nuevas medidas van a redundar en menos hectáreas sembradas y en una menor inversión en tecnología que, lamentablemente, terminará en menor producción. Es decir, menos facturación y menos recursos para el Estado, que equivocadamente, piensa que recaudará más de esta manera y será exactamente lo contrario.

--¿Hay interlocutores válidos para hacer llegar ese mensaje?

--El interlocutor es válido cuando tiene las manos libres y se le permite tomar decisiones que, en definitiva, son políticas. El ministro (NdR: de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra) es una persona que está capacitada para entender esto y no tenemos duda de que es el interlocutor que necesitamos. El tema es si desde arriba (sic) se lo escucha y se tienen en cuenta sus inquietudes.

--¿Cuáles serán las consecuencias económicas de este virtual parate mundial?

--Los mercados internacionales se están desplomando y eso no ayuda. Complica, sobre todo a la Argentina que es vulnerable a las variaciones de los mercados, y cuando justamente estamos ante una renegociación, o reperfilamiento, y necesitamos más recursos que nunca.

Barcos en el puerto rosarino, a la espera de la cosecha. / Foto: Bloomberg

---Y en el umbral de una cosecha, con la cola interminable de buques varados frente al puerto de Rosario…

--Claro. Estamos levantando la cosecha de maíz y algunas sojas de primera también ya se están cosechando y, en 15 o 20 días, estará el grueso.

"La presencia de esos barcos anuncia la cosecha inminente, algo que sucederá también en el puerto de Bahía Blanca por la fase de completamiento en soja, por ejemplo. En verdad, nos toca bailar en un momento muy fulero".