Otra víctima del coronavirus: falleció Lorenzo Sanz, ex presidente de Real Madrid

El ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, falleció hoy a los 76 años, luego de no poder soportar los embates del brote de coronavirus, que obligaron a su internación días atrás en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de la capital española.



La información fue suministrada por su hijo, Lorenzo Jr., quien escribió en su cuenta de la red social Twitter que el otrora dirigente "no se merecía esta final y de esta manera. Se va una de las personas más trabajadoras que he conocido en el mundo".



Sanz presidió la institución madrileña entre el período 1995-2000, erigiéndose en el decimocuarto titular del club.



Bajo su mandato, Real Madrid conquistó la séptima Liga de Campeones de Europa en Amsterdam 1998 (después de 32 años de sequía), al derrotar en la definición a Juventus de Italia (1-0), en una consagración del equipo que conducía el DT alemán Jupp Heynckes.



Y dos años más tarde, el elenco 'merengue' logró la octava 'orejona', al doblegar en la final a Valencia por 3-0, en el Stade France de Saint Denis, en las afueras de París. En aquella ocasión, el entrenador madridista era Vicente Del Bosque.



Además, durante el ciclo de Sanz como presidente (fue sucedido por el actual titular Florentino Pérez), Real Madrid logró una Liga (1997), una Copa Intercontinental (1998) y una Supercopa de España (1997) en fútbol, así como una Liga y una Recopa de básquetbol, informó la agencia DPA. (Télam)