Luciano Franchi: “Entiendo que el espectáculo del Midget también lo hace el público”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

¿Qué pasará por su cabeza en este momento? ¿Cómo administrará la tensión y ansiedad de tanta espera, teniendo semejante oportunidad al alcance de la mano? Son preguntas que solo él podrá responderse internamente.

La alarmante propagación de la pandemia coronavirus, que desde hace varios días nos obliga a realizar cuarentena, le impidió a Luciano Franchi (al menos por ahora) culminar la obra que empezó a edificar el pasado 14 de febrero (ver aparte), cuando se abrió el fuego del playoff de Midget 2020.

Puertas afuera, el medanense manifiesta estar tranquilo. Pero, por estas horas, no caben dudas que habrá mil pensamientos e interrogantes recorriendo lo más hondo de su mente.

"Acá en Médanos está todo muy tranquilo. Y ahí vamos, tratando de juntar pilas con la gente más cercana. Se ve que todos estamos tomando consciencia y entendiendo que es una situación grave. La competencia pasó a un segundo plano", contó Lucho sobre su cuarentena en la vecina localidad.

"La vengo llevando bien, estoy muy tranquilo -agregó-. El día de la votación en el club (NdR: el pasado viernes 13) estaba con bastante ansiedad, pero después de decidirse el parate lo asimilé muy bien. Será cuestión de esperar un poco para volver a respirar. Mientras, habrá que pensar en otra cosa y ver si se puede correr dentro de 15 días o no".

A propósito, no había demasiadas alternativas respecto de lo que decidió el Club Midgistas del Sur con parte de los pilotos. La postergación de las dos restantes fechas obliga, indefectiblemente, a poner los autos y las matemáticas en remojo.

Aunque, también existe cierta lógica en el planteo del "Pomelo", el único que elevó la mano para competir a puertas cerradas, la otra opción en cuestión.

"Yo voté correr a puertas cerradas. A esa altura ninguno de los involucrados en el campeonato, tanto dirigentes como pilotos, estaba enfermo o contagiado del virus", explicó el líder del playoff, con 82.75 puntos.

"A su vez, entiendo que el espectáculo del Midget también lo hace el público. Pero si pasan 15 días o un mes, y uno de los pilotos se enferma, habrá que seguir esperando, ya que todos tenemos el mismo derecho a correr. Es decir, después de esta decisión sería injusto dejar a alguien afuera. Por eso yo opinaba que había que correr al otro día, porque todos estábamos bien", argumentó el medanense, ganador de la quinta fecha.

El mismo día de la reunión, Walter Renero (vicepresidente del CMS) afirmó que, en caso de no mejorar las condiciones 15 días después de la cuarentena, se analizaría con fuerza la posibilidad de correr sin público. Algo que finalmente quedó desechado (ver aparte).

"Eso me parecería totalmente ilógico. Si se decide esperar a la gente y que estemos todos bien, hay que finalizar el campeonato cuando estén dadas las condiciones óptimas para todos. Si no, no habría que haberlo pospuesto", cerró Franchi.

La gran posibilidad

Un brutal promedio de 20.6 puntos por fecha registra Lucho Franchi al cabo de los cuatro capítulos de playoff disputados, con tres podios (tres terceros puestos) y un cuarto lugar en finales. No hay mucho más que agregar a semejante estadística...

"El auto es muy contundente y eso me transmite mucha tranquilidad. A diferencia del campeonato anterior, esta vez tuve un buen rendimiento desde el comienzo. Y eso fue una gran comodidad, trabajar con una herramienta que sabés que casi siempre rendirá bien en cualquier circunstancia. Eso fue lo mejor y lo que marcó la diferencia", afirmó.

"La otra clave fue ser constante y regular. Fijate que la fecha que me bajé disconforme del auto terminé sumando y en la final. Está todo dicho, corrí muchas finales, hice muchos podios y el peor puesto fue quinto. Después, prácticamente las corrí todas", subrayó "Pomelo".

Consciente del lugar que ocupa, y aún en la retina con lo ocurrido en la definición del verano pasado, cuando se encaminaba al título hasta cometer un error en la semifinal, Franchi considera entender cómo afrontar una situación semejante.

"Sé que tengo una gran posibilidad de ganar el campeonato, como también de perderlo, igual que el año pasado. Hay que saber dónde está uno parado, eso me llevará a cosas buenas. No hay que ir a hacer nada raro", aseveró.

"El miércoles, antes de la reunión, decidimos ir a dar unas vueltas, para probar unas cositas y el auto respondió excelente. Automáticamente se le puso el capot y se lo tapó completo. Considerando que va a pasar mucho tiempo sin carreras, seguramente vayamos a probar cuando mejore el panorama y así ablandar un poco las muñecas", cerró.

“El campeonato finalizará con las 18 fechas”

No queda desierto. “Más allá del tiempo que deba transcurrir hasta normalizarse la situación, el campeonato finalizará con las 18 fechas disputadas. Hablamos con los pilotos y todos quieren correr las dos que restan. Llegado el momento se verá en qué condiciones y momento llevarlas a cabo, pero se van a correr”, expresó Facundo García.

A esperar. “A puertas cerradas no se va a correr. Eso es algo que los pilotos me pidieron y lo voy a respetar; más allá de lo institucional. Si bien yo los puse al tanto en la reunión de la pérdida que significaría para el club, entienden que va más allá y que todos se deben una definición con todas las luces”, agregó el presidente del CMS.