Argentinos varados en Cusco: "Nos boludearon toda la semana"

Argentinos varados en Cusco denunciaron en las últimas horas que siguen en Perú y que nadie les da una solución, ya que el país latinoamericano cerró sus fronteras y hay cuarentena obligatoria.

Marcos Galeano, el preparador físico de nuestra ciudad que también tiene varadas a sus hijas en ese país, le hizo llegar a La Nueva. el siguiente comunicado de los argentinos que están en Cusco:

“Gente con enfermedades crónicas en una lista. Iban a ser recogidos en Cusco y trasladados a Lima para que puedan tomar un avión a Argentina. En la plaza donde estaban esperando acaban de confirmar que no será posible. Autobús cancelado. El autobús fue organizado por Cancillería argentina y cancelado por las autoridades peruanas, ya que no hay permiso para circular. A partir de mañana cierre de fronteras de manera indefinida.

No crean todo lo que dicen las noticias: a los que estamos en Cusco nunca nos ayudaron. Y ni hablar de los que están en el norte del país. Los que no estamos en Lima no recibimos respuesta alguna. Y no TODOS los que están en Lima recibieron respuestas. De todos los vuelos que se hablaron no todos se llevaron a cabo.

Nos boludearon toda la semana. Se habló además de vuelos 'sanitarios' cuando en realidad los precios de los pasajes estaban 3 veces más caros. ¿¿Accesibilidad?? NINGUNA. Gente a la que le han reprogramado el vuelo y se lo han vuelto a cancelar. Ayer un chico volvió a Argentina, pero porque estaba acá por cuestiones de trabajo. Su empresa pagó $ 100.000. Eso es lo que costaba el pasaje. Ni hablar de la gente que está varada y los están corriendo de los hostel. Personas que se la están rebuscando hasta para comer. Dormir bajo techo y comer no estaría siendo posible para todos.

Pero desde el día uno que no recibimos ni ayuda ni respuestas. Ningún vuelo se programo desde Cusco. Eso es lo que pasó en en transcurso de estos últimos 5 días. Varados en Cusco, Varados en Peru y sin respuestas.”

Galeano le comentó a La Nueva. que sus dos hijas están ahora en Tacna, cerca de la frontera con Chile, donde pudieron conseguir un departamento. El problema es que no pueden volver a Cusco ni pasar para Chile, por el estado de emergencia dictado por el gobierno peruano. Lo bueno —dice— es que Tacna tiene un aeropuerto internacional.

“Hablamos hace un rato, están bien... desde los físico, ya que desde el miércoles a la noche ya comen bien y duermen calentitas. El motivo inicial por el que se fueron de Cusco es que está imposible. La idea fue cruzar la frontera con Chile... pero también sabiendo que [Tacna] era más tranquilo en todo que Cusco”, dijo Galeano.