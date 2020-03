Hace 60 años nacía uno de los máximos ídolos del automovilismo mundial

Hace exactamente 60 años, en San Pablo, las galaxias se alineaban para darle vida a uno de los máximos ídolos que ha dado la historia del deporte motor a nivel mundial: el brasileño Ayrton Senna.

"Beco" (como lo apodaban en su infancia), segundo hijo de Neyde Senna y Milton Da Silva, comenzó a conducir a los 4 años, cuando su padre le construyó un sencillo karting casero para poder dar sus primeras vueltas.

"Fue escalofriante lo que hizo. Ni bien bien se sentó ya aceleró. Todos los que estábamos observándolo nos quedamos impresionados por la noción que tenía al manejarlo", contó Joao Alberto, un vecino seis años mayor de Ayrton.

En 1978, luego de haberlo ganado todo en Brasil y Sudamérica, Senna curzó el charco hacia el viejo continente, para probar suerte en el Mundial de Kart, donde poco tardó en hacerse notar.

Tres años más tarde haría su estreno en la Fórmula Ford 1600, para luego pasar a la Fórmula 3 Británica y, posteriormente, en 1984, desembarcar en Fórmula 1, a los mandos de un modesto Toleman-Hart Turbo. El resto de la historia, ya se la conoce...

Ayrton disputó un total de 162 grandes premios (Toleman, Lotus, McLaren y Williams), obteniendo 41 triunfos, 80 podios, 65 Poles y 19 vueltas rápidas. Por sobre todo, fue tres veces campeón del mundo (1988, 1990 y 1991).

"Ya no tenía el mismo entusiasmo"

También fue un 21 de marzo, pero de 1982, el día en que el argentino Carlos Alberto Reutemann, colgó definitivamente el buzo y el casco y le dijo adiós al mundo de las carreras.

Lole, quien venía de ser subcampeón de F1 en la temporada anterior a bordo de un Williams Ford, tomó la decisión luego de disputar su Gran Premio Nª146 en la máxima, la cual tuvo lugar en el circuito de Jacarepaguá de Río de Janeiro (Brasil).

"Ya no tenía el mismo entusiasmo, ya no hacía las cosas del mismo modo que antes, sentía indiferencia hacia todo; hacia la técnica, hacia el ambiente, la Fórmula 1 se había terminado para mí. Sencillamente me faltaban motivaciones", decía Lole unos años atrás, Carlos Alberto Reuteman sobre su retiro del Mundial.

Aquel 21 de marzo de 1982, en Jacarepaguá, con el Williams-Cosworth Nº5, Lole abandonaba en la vuelta 21, tras engancharse con el Renault de René Arnoux.

Así, el santafesino le ponía fin a una campaña con 12 triunfos, seis pole positions y 46 podios; el último había sido en la apertura de esa temporada, en Kyalami, Sudáfrica, con un segundo puesto.