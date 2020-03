El virólogo alemán Jonas Schmidt-Chanasit, del Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical en Hamburgo, aseguró que no es realista pensar que se podrán retomar las competiciones de fútbol esta temporada y que no se podrá volver a jugar hasta 2021, como muy pronto, debido a las consecuencias del coronavirus.

"No es realista completar la temporada. Estamos viendo la situación en Europa y lo que todavía tenemos que enfrentar. E incluso si no nos golpea tanto, no significa que se permita reiniciar el fútbol porque eso empeoraría considerablemente la situación nuevamente. No creo que se pueda volver a jugar al fútbol hasta 2021, ni a puertas cerradas", entendió Schmidt-Chanasit.

Jonas Schmidt-Chanasit

El científico advirtió de que los partidos sin público también "tentarían a la gente a reunirse para verlos juntos" y que los "eventos divertidos" como el fútbol deberían ser los últimos en la lista cuando se reinicie la vida normal.

Todas las grandes ligas europeas están detenidas debido a la pandemia por el coronavirus y esta misma semana se anunció la postergación hasta 2021 de los dos próximos torneos de selecciones internacionales: Eurocopa y Copa América.