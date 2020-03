Uno de los mejores voleibolistas del mundo tiene coronavirus

El francés Earvin Ngapeth, uno de los mejores voleibolistas del mundo y jugador del Zenit Kazan ruso, dio positivo por coronavirus y se encuentra hospitalizado en Tatarstán, Rusia.



"No sólo les sucede a los demás. Ni a los ancianos. Quédense en sus casas", escribió Ngapeth en su cuenta de Instagram, desde el sanatorio donde está internado hace tres días.



Ngapeth habría contraído el Covid-19 durante una breve visita a París, Francia, aprovechando un receso después del final de la temporada regular del Campeonato de Rusia, en el que Kazan se ubicó en segundo lugar detrás de Novosibirsk.



En su regreso, el jugador se sintió mal y no se presentó a entrenar. No tuvo contacto con ninguún compañero, pero el médico del club lo mandó al hospital para que se realizara el test de coronavirus, que finalmente dio positivo.



Ngapeth se encuentra bien pero deberá permanecer en observación al menos hasta el 26 de marzo y después en cuarentena. En 15 días comenzarán los cuartos de final del campeonato ruso de vóleibol, uno de los pocos que aún no suspendió su actividad a causa de la pandemia.



El jugador estrella del seleccionado francés había sido noticia en diciembre último en Brasil, donde fue arrestado por tocarle la cola a una mujer en un boliche.



Ngapeth acosó a la mujer en un bar de Belo Horizonte, donde estaba jugando el Mundial de clubes con Zenit Kazan, estuvo preso unas horas y pagó 12.000 dólares de fianza para ser liberado. (Télam)