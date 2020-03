Roy Altamirano: "No me queda otra que pensar en el campeonato que viene"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¡Qué feo golpe! Duro por donde se lo mire, especialmente por la alarma y el silencio rotundo que despertó sobre el estado de salud del piloto de la máquina N°11, durante la decimoquinta cita del Estival de Midget 2019/20.

También porque ello implicó poner en jaque las aspiraciones de campeonato de Roy Altamirano, quien tras volar por los aires en la tercera semifinal del pasado viernes quedó sumamente comprometido en sus chances matemáticas.

Y ni hablar de las consecuencias mecánicas que causó en el tanque blanco y naranja, el auto a batir previo al inicio del playoff; aunque, como todos sabemos, los Altamirano son expertos en sobreponerse a este tipo de contratiempos...

Pero como se dijo en principio, lo más importante es que, luego de pasar una noche en observación en el Hospital Privado del Sur, el Gatito la pudo contar...

—¿Cómo estás, Roy?

—Pffff, a las corridas. Ahora yendo a buscar unos repuestos para el auto.

—¿Y de salud?

—¡Estoy bien! Un poco dolorido, pero bien. Se me apagó la tele, no me acuerdo nada de nada. Solo de cuando me desperté en el Penna (NdR: allí le realizaron los estudios, previo a la derivarlo al Privado).

“Me hicieron radiografías y tomografías, y después me mandaron al Privado del Sur a pasar la noche. Querían que me quede 48 horas en observación, pero no aguantaba más y me quería ir”, remarcó el todavía líder de la tabla regular.

“Si me levanto muy rápido me mareo, pero en líneas generales estoy bien. Ayer (por el domingo) pasé todo el día en el taller trabajando en el chasis, y hoy lo mismo, con este lindo calor que hace”, agregó el Gatito.

A propósito, respecto a la estructura mecánica, la misma ya fue reconstruida raudamente en menos de dos días. Por estas horas, el “Team” se aboca al armado y a los detalles finales de reacondicionamiento.

“El auto ya se reconstruyó y se pintó completo. Ahora lo estamos armando de a poco. La idea es terminar de ensamblar todo esta noche y ponerlo en marcha para ir a probar mañana. Además, al motor se lo llevó a Río Colorado, al taller de Etchegaray, para un service”, aclaró Roy.

—¿Recordás algo previo al golpe?

—Me acuerdo que quise hacerle la tijera a (Leonel) Ramos y cuando me mandé por adentro me enganché con (Matías Enríquez) Merino, cosa que después veo en el video. Él entró rápido, algo de punta, pero creo que hay responsabilidad compartida. Fue una maniobra parecida a la que hice con el Feti (Caputo) la fecha anterior. Son carreras, ¡qué le vamos a hacer!

—¿Cómo ves tus chances?

—Naa..., ¡ya está!. Estoy a más de 40 puntos de (Luciano) Franchi (43.75, siendo exactos). Tengo ganar las tres carreras que quedan y esperar que se paren los de arriba, casi imposible. No me queda otra que seguir corriendo como lo venía haciendo y pensar en el campeonato que viene.