“Olimpo entendió que está jugando el Federal A, y eso nos hizo crecer y mejorar”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Yo? Pero si no tuve ninguna atajada buena y me convirtieron un golazo, con bastante c..., porque la pelota me pegó en la espalda antes de meterse”.

Mientras sus compañeros atendían a los distintos medios de prensa, el arquero de Olimpo Guido Villar trababa de escabullirse en la zona de camarines del estadio del club Libertad, donde el aurinegro viene haciendo las veces de local (dos jugados y dos ganados) en el torneo Federal A.

—¿No pensás hablar?

—Sí, ¿pero qué querés que diga? Ganamos bien, ¿te alcanza?

Guido, con esa cara de “bonachón” y siempre sonriente, se refirió al 2-1 sobre Ferro de General Pico, a la tercera victoria consecutiva de su equipo y al cambio que experimentó el plantel con la llegada de Alejandro Abaurre a la dirección técnica.

“Pese a que nos alejamos del fondo de la tabla, el objetivo sigue siendo ir partido a partido sin mirar más allá del rival de turno. Conseguimos un triunfo muy duro, pero todavía nos quedan 8 finales. Estamos tranquilos, atravesando tal vez nuestro mejor momento en el campeonato”, sostuvo el lungo golero criado en Villa Delfina.

“Este equipo, además de huevos, ayudó a la suerte para resurgir desde las cenizas. La crisis ya nos estaba carcomiendo la cabeza y decidimos salir a flote antes de que pase lo peor. Con la llegada de Abaurre ganamos 3 de 3, pero esto es largo y no nos debemos confundir. Estamos bien, pero no conseguimos nada todavía”, sostuvo el “1” olimpiense.

—Más allá de que en el tanto Ferro, de Santiago Auteri, el balón te pegó en la espalda antes de incrustarse en el arco, fue un golazo...

—Terrible zapatazo, inatajable. Me dio en la espalda y no la pude sacar; me quería cortar los que “te jedi”... (risas).

—No me podés negar que si mirás la tabla de posiciones sacás la cuenta de los puntos que le faltan para entrar a zona de clasificación.

—Sí, la miro, no puedo decir que no. Antes estábamos comiendo mierda, ahora estamos disfrutando de algo rico que domingo tras domingo va teniendo mejor sabor. Debemos seguir pensando en positivo, generando más confianza de la que tenemos y creyendo en nosotros mismos, porque más fuerte que nosotros no hay nadie.

—Te lo tengo que preguntar: ¿cuales fueron los cambios más notorios tras la llegada de Abaurre?

—Me quedé pensando en algo que te dije antes. No sé si es nuestro mejor momento en el torneo, pero el equipo entendió que está jugando el Federal A, y que le debe hacer frente a esa competencia sin lamentar que no hace mucho estuvo en Primera o en la B Nacional.

“Tenemos jugadores para un juego más vistoso, futbolistas con mucha técnica, pero todos los que estamos en Olimpo entendimos que hay que rasparse y pelarse de pies a cabeza para sacar buenos resultados en este Federal, mucho más duro de lo que varios creían”.

—Insisto, el equipo, con Abaurre de DT sufrió una transformación efectiva: este es otro Olimpo.

—Nuestra cabeza cambió después de perder el clásico con Villa Mitre. Hablamos entre nosotros y la conclusión fue que la situación no daba para más. Y la llegada de Abaurre nos acomodó ciertas fichas que teníamos dispersas. Con un mensaje claro, una propuesta simple y modificaciones que surtieron efecto, el conjunto funcionó a pleno y crecimos en la parte anímica, deportiva y espiritual.

“Una frase de Abaurre me va a quedar grabada para siempre: `crear en base a lo simple'. Eso es lo que intentamos hacer día a día”.

—¿Te sorprendió que antes de que debute decida cambiar al arquero, que te mande a vos a la cancha por Pablo Fernández?

—El día anterior a enfrentar a Deportivo Maipú me informó que iba a atajar, aunque no me dio demasiadas explicaciones. Pero en sus palabras noté que tenía confianza en mi y le quiero demostrar que no se equivocó.

—¿Cómo estás?

—Más que bien, con ganas se seguir sumando minutos, se sentirme importante como arquero de Olimpo, que no es poca cosa.

Guido concurre a distintas canchas de la Liga amateur a ver a sus hermanos Ramiro, Emiliano y Albano, integrantes del equipo Sus La Cerra FC, de la Liga Bancaria.

“Voy a mirar y se aprende, a pegarle para arriba...(risas). Me dan ganas de ganas de jugar de 9, porque en la tierra de esas canchas hay que tirarse ehhh”.