Ya son siete los grandes premios de Fórmula 1 cancelados

La Fórmula 1 anunció hoy que aplazarán los Grandes Premios de Holanda (programado para el 3 de mayo), España (10/05) y Mónaco (24/05) por la crisis del coronavirus.

Así, la pandemia suspendió las siete primeras fechas del calendario; además de las competencias de Australia, Bahrein, China y Vietman.

Según el calendario actual, es por tanto el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú el 7 de junio, el que podría abrir la temporada.

BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok