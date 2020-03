Zlatan y un gesto para resaltar en plena crisis por el coronavirus

Mientras el mundo está atento al avance del coronavirus e Italia es uno de los países más afectados, Zlatan Ibrahimovic, quien juega en Milan, se sumó a una campaña para juntar fondos que ayuden a los hospitales.

Bajo la consigna "¡Demos una patada al coronavirus!", la plataforma online Gofundme lanzó la movida benéfica y el delantero se puso a disposición para ayudar y para difundir la acción gracias a su calidad de figura pública.

En un video que subió a sus redes sociales, Zlatan dice: "En este momento dramático para Italia, hemos creado una recaudación de fondos para los hospitales de ‘Humanitas’. Cuento con la generosidad de mis colegas y de aquellos que desean hacer una pequeña contribución. Si el virus no va a Zlatan, ¡Zlatan va al virus!”.

In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5