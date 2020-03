“No entiendo cómo no toman medidas drásticas”, dijo el bahiense Ángel Cappa, en cuarentena en su casa de Madrid

El exdirector técnico bahiense de fútbol Ángel Cappa, que desde hace varios años reside en Madrid junto con su esposa y su hijo, criticó el manejo de la crisis por el coronavirus en Argentina.

“No entiendo cómo no toman las medidas drásticas ahora, antes de que se propague más, ya que estamos a tiempo. Me deja perplejo”, dijo.

Cappa, que fue DT de River Plate en 2010, se refirió también a la decisión del equipo de no jugar el último fin de semana, por lo que le quitaron 3 puntos: “Quiero felicitar a la gente de River. Me parece un gesto solidario e imprescindible. Si las autoridades no tuvieron la sabiduría ni el valor de hacerlo, me parece bien que el club haya dicho ‘no jugamos porque acá está en juego la vida de la gente’. Fue insólito que no lo hayan acompañado los demás clubes”, subrayó enojado.

También contó cómo se vive la pandemia de coronavirus en la capital española donde reside y cómo pasan ellos la cuarentena.

“Estamos encerrados en casa y sólo salimos de a uno a comprar. Lo único que abre son las farmacias y los supermercados. Los bares, restaurantes y colegios están todos cerrados por 2 semanas y no hay actividades deportivas. Hace 5 cinco días que no salgo de mi casa, para cuidarme”, relató en una entrevista de infobae.com.

Autor de un par de libros, dijo que ahora aprovecha para leer y escribir mucho, escuchar música y ver películas: “No tengo tiempo de aburrirme”.

Habló de la histeria, la paranoia y el egoísmo que percibe en la actitud de los madrileños frente a la crisis sanitaria: “Estamos criados en el individualismo. Hay mucha gente histérica que compra infinidad de cosas como si se terminará el mundo mañana. En una hora se llevaron toneladas de papel higiénico. Es algo demencial”.

“En Madrid se están muriendo en los hospitales porque hay pocos respiradores. Los médicos tienen que elegir entre a quienes dejan morir y a quienes les salvan la vida. Se producen situaciones tremendas. Por ejemplo, el otro día tuvieron que elegir entre un muchacho de 40 años con tres hijos y un anciano de 80. Al viejo lo saludaron y le pusieron el respirador al joven”, describió.