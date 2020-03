Olimpo: Tuma explicó por qué se quiere expulsar a los miembros de Identidad Aurinegra

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Después de aprobarse los 7 puntos del orden del día, la Asamblea General Ordinaria de Olimpo tuvo un final inesperado para varios de los 115 socios presentes.

Justamente porque uno de ellos, Antonio Castaño, pidió, a modo de moción, la no aprobación de la gestión anterior de Identidad Aurinegra, la CD liderada por Mauro Altieri, que estuvo un año y medio al frente del club y que lo dejó acéfalo de dirigentes después de una renuncia masiva de todos sus integrantes.

Castaño también le requirió a la dirigencia actual que se inicien acciones judiciales civiles a la Comisión Directiva anterior (se votó en forma unánime), solicitando también la expulsión de todos los integrantes de Identidad Aurinegra (y revisores de cuenta) como socios activos de Olimpo.

Ese punto, además de ser apoyado mediante el aplauso y la ovación por parte de la concurrencia, no pudo ser tratado porque no estaba en el orden del día, aunque fue asentado en el acta de la Asamblea

“El estatuto es claro, para expulsar a alguien primero tiene que tener derecho a defensa. Lo van a tener, pero igual vamos a iniciar el proceso de expulsión de toda la Comisión Directiva anterior. Serán llamados, deberán dar las explicaciones y presentar las pruebas de todo lo que se les pida, aunque más allá de eso van a ser suspendidos como socios activos de Olimpo --en los próximos días se dará a conocer un escrito con la cesación provisoria-- hasta la próxima Asamblea, donde se decidirá si definitivamente se los expulsa o no”, esgrimió el vice primero Alfredo Dagna.

Acto seguido el presidente Angel Tuma, satisfecho con el desarrollo y el buen resultado de la Asamblea, le contó a “La Nueva.” si el hecho de expulsar a los 27 integrantes de la lista de Identidad Aurinegra estaba establecido o surgió en el momento.

“El socio se hizo escuchar, y debido a las desprolijidades y la pésima gestión de la dirigencia anterior, pidieron que dejen de ser socios de Olimpo. Los que fueron a la Asamblea estaban muy enojados con Identidad Aurinegra, por eso exigieron que paguen por lo que hicieron, más que nada en la Justicia. Dejaron el club en ruinas. Es inentendible que esos dirigentes se hayan ido sin que sufran consecuencias. En eso se fijó la gente. Esto es muy grave, por eso el primer camino que eligió el socio es que se vayan del club, aunque eso se determinará en una próxima Asamblea”, indicó el “Doctor”.

“El pedido que hizo Castaño no estaba organizado ni establecido. Castaño fue integrante de la Comisión anterior que comandó Alfredo Dagna y fue un dirigente bastardeado y muy perseguido por Identidad Aurinegra. El tiró la moción sin previo aviso y creo que todos estuvieron de acuerdo. Este tema lo vamos a seguir tratando, porque surgió de los socios, que son los que deciden sobre el destino institucional de la entidad”, aseguró el titular olimpiense.

“Como club vamos a ir hasta las últimas consecuencias, y si tengo que ir a declarar lo voy a hacer sin problemas. El daño que Identidad Aurinegra le hizo a Olimpo es muy grave, y está todo documentado; el que quiera ver que pasó porque no sabe, solo se tiene que acercar al club”, adujo Tuma.

—¿Es una especie de revancha o venganza para vos, que fuiste cesanteado a los pocos días que Identidad Aurinegra se hizo cargo del club?

—No, para nada. Ellos, por gusto o lo que sea, estaban en todo su derecho a echarme. Acepté las explicaciones, pero en su momento me sentí despreciado y manoseado. Me prometieron que me iban a pagar y nunca lo hicieron; ni siquiera un centavo.

“En agosto del año pasado asumí como presidente para ayudar al club pero sin rencores hacia nadie. Lo que pasó ahora en la Asamblea surgió de los socios, no de Tuma como titular olimpiense”.

“El club necesitaba que se apruebe el presupuesto para seguir funcionando. Sin balances ni análisis económicos plasmados en papeles no podíamos avanzar, y que se haya tratado y aprobado en Asamblea fue un paso gigante hacia adelante”.

Tuma tenía algo atragantado, y lo dijo dejando de lado cualquier tipo de rencor.

“Lo que más me dolió de todo lo mal que hizo Identidad Aurinegra fue, además del daño deportivo, las denuncias infundadas. De mí dijeron muchas cosas que no son ciertas. Ellos, en su camino electoral, hicieron una campaña sucia sin sentido con un desprestigio total hacia gente laburadora. Para que se entienda: denuncias públicas falsas que no demostraron en ningún lado y que hicieron ruido solo antes de los actos eleccionarios”.

—Estás dolido.

—Es que me desprestigiaron como profesional, como médico. Un dirigente de punta de ellos, el secretario, no se cansa de poner en las redes sociales que yo “soy un presidente de facto”, que no cumplo con los años de antigüedad para cumplir el cargo que cumplo.

“Es cierto que no cumplo con ese requisito, pero a mi me pusieron de presidente los socios de Olimpo en una Asamblea extraordinaria. Yo no tomé el club porque quise en forma violenta o intempestiva, fui elegido después de que Olimpo quedara acéfalo tras la huida de toda la Comisión anterior, incluido este sujeto que habla cuando más callado tendría que estar. Cuando lo vea se lo voy a decir personalmente”.

“El socio me puso de presidente extraordinariamente, me avaló, aunque en noviembre me tengo que ir porque por estatuto no puedo continuar en el cargo; así se simple”.

¿Qué pasará de ahora en más?

Ayer, el día posterior a la Asamblea, Alfredo Dagna le brindó a La Nueva un panorama mucho más claro en relación a lo que sucederá con los dirigentes de Identidad Aurinegra: “a cada integrante le mandaremos una carta documento para que se presenten en el club a hacer su descargo, a explicar ciertos puntos que no están claros. Nosotros, como Comisión Directiva, tomamos la decisión de excluirlos del club hasta la próxima Asamblea”.

Y detalló: “si no hacen sus descargos, sino presentan pruebas para poder defenderse, se los expulsará directamente hasta que en la próxima Asamblea los socios confirmen o rechacen dicha expulsión. La Asamblea es la única que les puede sacar su condición de socios activos”.