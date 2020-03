"Los comisarios miraron para otro lado", contó Sebastián Pérez, tras la final de la Clase 2

Sabor a poco dejó el paso del bahiense Sebastián Pérez (Onix) por el Autódromo Parque La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis), escenario de la segunda fecha de la temporada del Turismo Nacional.

Si bien es cierto que remontó vuelo tras dos primeras jornadas negativas (ayer fue excluido de su serie), remontando desde el 38° cajón de largada hasta el 19° puesto en la final de la Clase 2, un suceso desafortunado sobre el final le dejó un mal sabor de boca...

Es que en la última vuelta de la competencia, cuando transitaba en un meritorio 15° lugar, un toque del tucumano Maximiliano Bestani (Kinetic) lo retrasó en el clasificador y le dañó la suspensión de su unidad.

¡Ganó Nicolás Posco! El piloto de Moreno se quedó con una apasionante final de la #Clase2 del TN, que entre otras cosas dejó una formidable maniobra de @pelaherrera para quedarse con el 5º puesto 👏🏽



🥇 @nicoposco

🥈 @Geronunez77

🥉 Christian Abdala pic.twitter.com/K5EgvQm3LG — Televisión Pública (@TV_Publica) March 15, 2020

“Me pegó Bestani en la horquilla; se tiró de punta por la parte sucia, frenó contra mi rueda y me rompió la dirección. Lamentablemente los comisarios deportivos miraron para otro lado”, detalló Pérez sobre la maniobra, que no derivó en penalidad alguna para el causante.

La victoria en la prueba central quedó en poder del bonaerense Nicolás Posco (Kinetic), quien dominó sobre Gerónimo Nuñez (Etios) y Cristian Abdala (Etios). Allí, el pigüense Fernando Gómez Fredes (March) arribó 21°.

¡Tremendo final de la #Clase3! @FacundoArdusso, @manurcera, @joelgassmann y @CarlitosOku lo definieron en un electrizante mano a mano. El triunfo fue para Urcera, que tomó la punta en los últimos metros 🏁



🥇 José Manuel Urcera

🥈 Joel Gassmann

🥉 Carlos Okulovich pic.twitter.com/gUVuaPuCSN — Televisión Pública (@TV_Publica) March 15, 2020

En la Clase 3, en tanto, el campeón José Manuel Urcera (All New Civic) demostró porqué tiene el “1” y se apoderó de una final apasionante, tras superar en los últimos metros a Joel Gassman (Cruze). El podio lo completó Carlos Okulovich (All New Civic).

A poco estuvo de ingresar entre los diez mejores el Paisanito de Villalonga, Adrián Percaz (Focus), quien avanzó unos puestos y arribó 12° en la picante prueba central (largó 15°).

Según trascendió, la tercera cita del campeonato pactada para el 19 de abril, con sede en El Villicum de San Juan, fue suspendida por tiempo inderterminada, producto de la propagación del coronavirus.