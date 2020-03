Impulsan un proyecto para que ediles y diputados tengan licencia por parentalidad con goce de dieta

Una legisladora de la Sexta Sección está impulsando dos proyectos de ley que apuntan a subsanar un insólito vacío en las normas que rigen a los concejos deliberantes y la Cámara de Diputados: la falta de regulaciones que contemplen la licencia por maternidad.

“Cuando empecé a atravesar mi embarazo se me ocurrió consultar sobre la licencia por maternidad y allí me enteré de este enorme vacío: no existe, no está contemplada. No hay nada que garantice ese derecho manteniendo el goce de haberes y la cobertura social”, contó a “La Nueva.” la diputada provincial Rosío Antinori (Juntos por el Cambio).

Para subsanar esta grosera omisión -propia de tiempos en que eran muy pocas las mujeres que ocupaban bancas legislativas-, la legisladora y su par Verónica Barbieri (JpC) presentaron dos proyectos de ley que tomarán estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara Baja bonaerense.

El primero comprende la reforma de dos artículos -63º y 75º- de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Si queremos que la mujer se sume a la política, hay que generar condiciones de equidad", sostuvo Rosío Antinori (JpC).

Determina que cada concejo deliberante deberá reglamentar “la licencia por parentalidad con goce íntegro de sus dietas y cobertura social por el término de hasta 90 días”.

Además, establece que la licencia por parentalidad no podrá contemplarse en el mecanismo que regula a aquellas que son sin goce de sueldo, y que se otorgará a simple pedido a la presidencia de cada cuerpo.

El otro proyecto dispone una modificación del artículo 4º del reglamento interno de la Cámara de Diputados, de forma tal que incorpore la figura de la “licencia por parentalidad” por hasta 90 días, tiempo durante el cual ocupará la banca el suplente que corresponda.

Hasta ahora las licencias que podía conceder la presidencia de la cámara eran ordinarias o circunstanciales, por hasta 30 días corridos; y extraordinarias o especiales, por hasta 6 meses.

"Parentalidad" implica que será para todos

“Hablamos de parentalidad para no restringir el derecho de la licencia a las mujeres. Creemos que debe ser para todos, sin importar el género de los gestantes o la conformación de su hogar”, explicó Antinori.

La licencia, por lo tanto, alcanzará a todas las personas sin importar su género, y en todos los casos será de 90 días corridos.

