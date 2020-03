"Hoy comienza la Copa de la Superliga", afirmó Sergio Marchi

Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, afirmó que por estas horas la Copa de la Superliga arranca, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud haya calificado al coronavirus como pandemia, aunque avisó que todo puede cambiar "minuto a minuto".

"Hoy se tomó la decisión con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y los clubes de jugar a puertas cerradas para minimizar los riesgos. El martes se convocará a todos los presidentes, a las autoridades del Estado y a los Sindicatos para resolver entre todos la situación", declaró Marchi en una comunicación telefónica con Superfútbol.

El arranque se dará con Gimnasia contra Banfield, a las 19, y continuará en la noche con Patronato y San Lorenzo, desde las 21.10, todos a puertas cerradas y con prohibición de acceso para la prensa, salvo para quienes posean los derechos de transmisión televisiva.

En ese sentido, el sindicalista les pidió a los médicos de todos los clubes que si no están de acuerdo con jugar sin público, ya que consideran que no están garantizadas las medidas de seguridad sanitarias, que lo expresen legalmente a través de un comunicado oficial.

"Si los médicos sugieren que no se juegue, que le pongan la firma y el número de matrícula, que nos den motivos. Si sugieren eso, que los jugadores tampoco se entrenen y se queden en sus casas. También tendrían que parar las otras actividades del país", explicó.

Sin embargo, Marchi sostuvo que no hay que "generar psicosis" porque "no es la primera situación extraordinaria" y la comparó con la Gripe A del 2009, de la cual "todos" se olvidaron.

"Nos apoyamos en los decretos del Poder Ejecutivo y en las medidas del Ministerio de Salud pero estamos evaluando con sentido común. Esto excede la decisión de un dirigente deportivo", argumentó.

Marchi, quien se mostró firme en todas sus intervenciones en las que mantuvo la negativa de suspender la competencia a puertas cerradas, diferenció la situación Argentina con Europa y ejemplificó: "En Italia pasó porque no tomaron medidas a tiempo, empezó en diciembre y no le dieron bola, acá no es así", concluyó. (Télam y La Nueva).