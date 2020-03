González García: "Hubo consenso en el no cierre de las escuelas"

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo hoy que "la medida que más consenso tuvo" en la reunión interministerial que se desarrolló en la Casa de Gobierno fue el "no cierre de los establecimientos educativos", ya que "no sólo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud".



"Los chicos no son un grupo vulnerable y, cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera de la escuela, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos que deben cuidarlos y, además, que los chicos estén en la calle es riesgoso", aseguró el funcionario en conferencia de prensa. (Télam)