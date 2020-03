Cannabis en Tornquist: mucha bronca y un fuerte respaldo vecinal durante el traslado de los concejales detenidos

Una nutrida cantidad de vecinos y autoridades políticas de Tornquist -incluido el intendente Sergio Bordoni- brindó anoche un fuerte respaldo a los concejales Federico Labarthe y Cristian Raising, que fueron detenidos por la Justicia, acusados de tenencia simple de marihuana y cultivo ilegal de plantas de cannabis.

“No son narcotraficantes. Ellos ayudan a gente enferma”, fue el mensaje de los manifestantes, entre aplausos, gritos e insultos, expresaron su bronca por los allanamientos dispuestos ayer por la Justicia, que comenzaron en Tornquist a primera hora de la mañana y se extendieron hasta el anochecer.

En el marco de esos allanamientos, Labarthe -quien es jefe del INTA local y presidente del Concejo Deliberante- fue sorprendido mientras, junto a Raising, intentaban retirar plantas de cannabis de la sede del organismo agropecuario nacional.

De acuerdo con los vecinos, esas plantas eran destinadas a la fabricación de cannabis medicinal que luego se cedía a personas que, por distintas enfermedades, demandan ese producto para paliar los fuertes dolores que padecen.

Por eso se reunieron frente a la sede del INTA, donde cerca de las 21.30 se dispuso retirar a los detenidos para trasladarlos a la sede de Prefectura. Fue un momento tenso, durante el cual se escucharon aplausos, gritos y fuertes insultos hacia el fiscal Mauricio Del Cero, quien lideró los allanamientos; sin embargo, no hubo mayores problemas.

El propio intendente Bordoni estuvo en el lugar para pedirle a los manifestantes que liberaran la calle. Mientras tanto, el presidente el Concejo Deliberante salía de la sede del INTA a cara descubierta y con el pulgar en alto, en respuesta a las muestras de apoyo.

“Manifestarse está bien –les había dicho Bordoni a los vecinos un par de horas antes- pero no hay que hacer desmanes porque no ayudamos ni a Federico ni a Cristian. Me parece muy loable que estén acá, pero tenemos otras responsabilidades que aceptar, que es la justicia. No queda otra”.

“Acá no hay nada que ocultar, sabemos quién es quién. Estamos apoyando a alguien que estaba ayudando a la gente”, añadió.

Bordoni también le dijo a los vecinos que se imputó a Labarthe y Raising "por tenencia simple".

"No hay narcotráfico -enfatizó-. No podemos saber más nada que esto, está la justicia trabajando y esperemos que se resuelva lo mejor posible. No queda otra que esperar”.

Sus palabras surtieron efectos, porque no se produjo incidente alguno, más allá de que algunos vecinos se quedaron en el lugar para insultar al fiscal Del Cero cara a cara.

Hoy a las 9.30 el funcionario judicial brindará una conferencia de prensa para brindar precisiones sobre el operativo. Los detenidos permanecerán en sede de Gendarmería hasta que presten declaración indagatoria y se resuelva su situación procesal.