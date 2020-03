Llega la sexta temporada de "Un vermut con la historia"

Por José Ángel Valle

El jueves 19 de marzo a las 19 horas en el Café Miravalles, dará inicio la 6ta temporada de "Un vermut con la historia", en el marco del prestigioso ciclo cultural "Bahía Blanca no olvida", dirigido por el escritor y productor cultural José Valle.

Se ofrecerá una charla denominada "Historias de vida" que brindará Ricardo Margo, y como de costumbre habrá un cierre musical de repertorio nacional, esta vez a cargo de Nora Roca.

Esta innovadora actividad fusioná la cultura del encuentro, el café, el debate y la música conjugando expositores con artistas de música popular argentina.

La entrada será libre y gratuita. Además de una interesante charla y muy buena música, el Café ofrece exquisitas opciones saladas y dulces para acompañar el vermut.

“El Miravalles”, puede explicar mejor la naturaleza de una institución social que comprende elementos de antiguas pulperías, “esquinas”, “boliches”, cafés, bares, despacho de bebidas o figones. Pluralizamos porque al no presentar cada uno de esos nombres una figura tipo pura, “El Miravalles” reunió diversos elementos definitorios que son las raíces de antigua data, con las transformaciones propias de cualquier itinerario histórico, generadas por innúmeros factores, particularmente sociológicos y económicos. Simplificando el asunto: “El Miravalles” tuvo nombre y renombre como bar y como café, sin excluir las reales características de otros con funciones entrelazadas en el tiempo y composición social variopinta.

Nombre de montaña, de villa y municipio español, en la provincia de Viscaya; creó aquí, en la ciudad de Bahía Blanca, un inmenso cúmulo de afectos y querencias, dispersas en todos los puntos cardinales, desde el momento de su fundación, por haberse instalado frente a la Estación del Ferrocarril Sud (hoy Roca), en la Avenida General Daniel Cerri, receptando la presencia de viajeros, los que se iba, o volvían, o de paso.

Qué artista de paso por la ciudad no recaló allí, alguna vez, para departir con buenos amigos en una improvisada tertulia?... Selectivo para no mezclar inadecuados operativos trasnochados. Los hermanos Visconti tuvieron allí su ámbito para compaginar frecuentes parlamentos, José Marrone, Luis Sandrini, Antonio Maida, Ezequiel Navarra, entre otros tantos, compartieron una copa en el Miravalles antes de tomar el tren”.Y como si esto fuera poco, Carlos Gardel, de lo cual ya no existen dudas, por la cantidad de testimonios.