Dos años de la muerte de Facundo Saccoccia: "La fecha te revuelve todo un poco", dijo su papá

A dos años del fallecimiento de Facundo Saccoccia, su familia sigue reclamando que quede firme la sentencia contra Alexis Sturzenegger y que cumpla la pena en prisión.

“La fecha te revuelve todo un poco, pero todos los días es lo mismo, pensar que Sturzengger sigue suelto. Seguimos en la lucha y la espera de esa respuesta desde La Plata para que vaya preso”, dijo al programa Panorama, de LU2, Santiago Saccoccia, padre del joven que perdió la vida cuando se movilizaba en una moto por Rafael Obligado al 4.100 y fue embestido por el auto que guiaba el acusado.

En abril del año pasado, los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº 2, sentenciaron a Sturzenegger, a la pena de 9 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

El defensor del procesado apeló la decisión ante el Tribunal de Casación provincial, que aún debe resolver.

“No tenemos más novedades y lo único que te dicen es que hay que esperar y que son los tiempos de la justicia, pero los nuestros son otros”, siguió diciendo Santiago.

Agregó que “uno se tiene que manejar con las leyes que hay, que son medias obsoletas para los tiempos que vivimos, donde lo condenan a 9 años, que no es nada, pero queremos que al menos cumpla esa pena”.

Más adelante describió que esta tarde, a partir de las 17, en el lugar del siniestro vial, familiares y amigos de Facundo van a colocar una señal vial con una estrella amarilla, con el objetivo de visibilizar y concientizar.

Sobre la problemática de los siniestros viales, Santiago consideró que “somos un poco hijos del rigor y como acá no hay control, se presta para todo eso.”

Finalmente, sostuvo que mañana se va a desarrollar una nueva reunión de la Mesa de Seguridad Vial convocada por la comuna a fines del año pasado y que busca avanzar sobre un proyecto de ordenanza de tolerancia vero de alcohol al volante en Bahía Blanca.

“Ahí nos van a mostrar la ordenanza terminada y luego va a pasar al Concejo Deliberante para su votación y reglamentación. Con eso no se soluciona todo, pero es una herramienta más. De todas maneras los controles son necesarios, porque si modificás la tolerancia y no realizás el control, no sirve de nadad”.