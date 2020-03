Que el hincha crea: este es otro Olimpo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

El hincha que no está pudiendo ir a la cancha, a verlo en vivo y en directo, debe saber que este es otro Olimpo. Que el equipo que ahora dirige Alejandro Abaurre no tiene nada que ver con el que armó --y nunca pudo hacer arrancar-- Sergio Lippi y que siguió a los tumbos y sin muestras de reacción en los pocos encuentros que estuvo Pedro Dechat.

Este Olimpo enterró traumas, temores y perturbaciones y su vida en el Federal A cambió. Se reveló, probó lo que no se animaba a probar y por primera vez en la competencia tuvo la confianza necesaria para fortalecer la mente y reavivar su corazón.

Se lo digo ahora, que el aurinegro consiguió su tercera victoria consecutiva, y se lo reafirmo sabiendo que las goleadas frente a Deportivo Maipú y Cipolletti no fueron meros espejísmos ni tampoco esa famosa mejoría que un enfermo terminal suele demostrar antes de su muerte.

Bajo un sol recalcitrante y un calor insoportable (se jugó con casi 40 grados de temperatura), el ahora octavo en el Grupo 2 hizo el doble o el triple de méritos que su rival para quedarse con el partido en el estadio de Libertad.

No fue la mejor versión de la era Abaurre, es cierto, aunque entre los cambios que se denotan en este conjunto olimpiense hay algunos que mucho tienen que ver con la impronta y la idea futbolística del entrenador: su apetencia es netamente ofensiva, ataca con mucha gente y Braian Guille, como punta definido, es un jugador tremendamente determinante en los últimos metros del terreno.

En el primer tiempo, Olimpo acertó con la presión alta y la convicción de no dejar pensar ni progresar al rival, pero fue impreciso, no se apoyó en los volantes para jugar el balón por el piso y los que más saben con la redonda estuvieron más rápido de la cabeza que de los pies.

Así y todo, frente a un rival criterioso, compacto y que utiliza a sus once futbolistas para marcar y morder, el local llegó al gol.

Ahora, como es la cosa cuando estás dulce y en un buen momento, ¿no? Segundos antes del zapatazo letal de López Macri que se clavó abajo contra un palo, el mismo volante rosarino había sacudido desde afuera del área mandando el esférico al barrio Rucci.

Los foules sistemáticos del aurinegro condicionaron a Franco Lefiñir (estando amonestado volteó con un golpe lateral a Sebastián González y el árbitro Nahuel Viñas le perdonó la vida), quien en el descanso le dejó su lugar a Diego Ledesma.

¿Delantero por mediocampista? Sí. Olimpo no modificó el 4-1-3-2, Axel Rodríguez se retrasó como volante por izquierda, Vega se cerró al medio y arriba Guille siguió desequilibrando por las bandas y metiendo asistencias.

Auteri convirtió un golazo desde 25 metros (la bola pegó en el travesaño, en el cuerpo de Villar y se metió), aunque el aurinegro seguía convencido de que era superior y de que merecía más.

Enseguida del empate visitante, el referí ignoró un claro penal de Agüero a Axel Rodríguez (agarrón evidente a la altura del hombro), y cobró el que no tenía que cobrar.

Se lo cuento: tiro libre de David Vega, la pelota dio en la barrera y Viñas marcó el punto de penal sin mirar para otro lado. ¿Hubo mano? Puede ser, pero el remate del “Chori” fue a media altura y rebotó en alguien del vallado humano que no tuvo ninguna intención de frenar el esférico con su mano. El reglamento es claro: en ese caso, el brazo debe estar extendido, invadiendo algún espacio aéreo no correspondiente con la posición del jugador, pero en este caso estaba pegado al cuerpo del defensor infractor. No era penal.

Además, las amarillas no fueron con el mismo criterio para uno y otro lado. En fin...

Del remate desde los 12 pasos se hizo cargo Axel Rodríguez y 2-1 merecido.

Con espacios y contras comandadas por Guille pudo ampliar la cuenta, pero Olimpo necesitaba asegurarse los tres “porotos” frente a un adversario peliagudo y que llegaba a Bahía con 7 encuentros sin derrotas de visitante (3 éxitos y 4 empates).

Ya está. Pasó otra final. Solo me queda por decirle: que el hincha crea, porque este es otro Olimpo...

La síntesis

Olimpo 2 (4-1-3-2)

Villar 5

Méndez 6

Capraro 5

Ferreyra 6

Benavídez 6

Argüello 6

López Macri 6

Lefiñir 4

Vega (c) 6

GUILLE 8

A. Rodríguez 7

DT: A. Abaurre

Ferro GP 1 (4-1-3-2)

Del Riego 5

Quiroz 4

Agüero 5

Paolucci 4

E. Martínez 4

Cocchi (c) 5

A. López 4

S. González 4

Canhué 3

Auteri 5

Vivani 5

DT: M. Guganti

PT. Gol de López Macri (O), a los 33m.

ST. Goles de Auteri (F), a los 10m. y A. Rodríguez (O), de penal, a los 29m.

Cambios. 45m. D. Ledesma (4) por Lefiñir, 85m. Mayer por A. Rodríguez y 92m. Furios por López Macri, en Olimpo; 61m. Morete (5) por Canhué, 70m. Rivera (3) por A. López y 82m. Ceratto por Vivani, en Ferro.

Amonestados. Capraro (26m.) y Lefiñir (39m.), en Olimpo; Auteri (72m.), en Ferro.

Arbitro. Nahuel Viñas (3).

Cancha. Libertad (8).