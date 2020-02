Con un golazo de Centurión, Vélez le ganó por la mínima diferencia a Aucas

Con un verdadero golazo de Ricardo Centurión, Vélez Sarsfield venció a Aucas de Ecuador por 1 a 0, en el encuentro de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana que se jugó en el estadio José Amalfitani, del club de Liniers.

Centurión, tras una enorme maniobra personal y mejor definición, rompió el cero cuando se jugaba el minuto 31 de la etapa complementaria.

El bahiense Agustín Bouzat estuvo en el banco de relevos y jugó los últimos 15 minutos.

En elenco ecuatoriano jugó los últimos 35 minutos con un hombre menos por la expulsión de Bryan Sánchez.

La revancha se jugará el martes 18, en Ecuador, a las 21.30.

Con Evo en la cancha

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, observó esta noche el encuentro que Vélez Sarsfield animó con Aucas, de Ecuador, por la ida de una de las llaves preliminares de la Copa Sudamericana, a partir de una invitación especial que le formularon los principales directivos de la entidad de Liniers.



El mandatario boliviano depuesto por un golpe de Estado en noviembre pasado, a partir de las presiones que sufrió de parte de autoridades cívico-militares para dejar el cargo, a pesar de haber ganado las elecciones en octubre, asistió a la cabina número 22 del estadio José Amalfitani.



“Agradezco a las autoridades de Vélez por la invitación que me hicieron. Me permiten compartir esta fiesta en una Copa internacional”, expresó Morales, radicado en la Argentina. (Télam)